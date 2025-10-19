1/10 Das Tor zum 1:0 für Lausanne: Beloko (zentral unten) profitiert von einer Slapstick-Aktion der Luzerner Defensive. Foto: keystone-sda.ch

Sven Schoch Reporter Sport

Bei Lausanne sind viele PS vorhanden, aber die Equipe von Peter Zeidler bringt sie nicht immer auf den Rasen. Dank dem Ex-Luzerner Nicky Beloko, der mit einer Fünf zusammen mit dem ansprechenden, aber manchmal noch zu wenig entschlossenen Spielmacher Lekoueiry und Captain Olivier Custodio (bereits der 18. Einsatz für Lausanne in drei verschiedenen Wettbewerben) zu den auffälligsten Figuren der Waadtländer zählt, haben die Gäste wenigstens einen Punktgewinn geschafft.

Im Tor verhindert Karlo Letica mit diversen Saves in der Luzerner Sturm- und Drangphase den kompletten Einbruch nach der glückhaften 2:0-Führung. Zur Benotung gehört wohl auch, dass der Trainer Peter Zeidler in der Liga noch immer auf der Suche nach der richtigen Balance ist für sein überaus talentiertes Team.

Poaty (60. für Fofana), Butler-Oyedeji (60. für Lekouery). Roche (61. für Beloko), N'Diaye (75. für Sigua), Okoh (87. für Diakité), alle zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten

Beim FCL verdient sich einer mit einer einzigen Aktion das Prädikat «Weltklasse» und die Höchstnote: Joker Andrejs Ciganiks mit seinem sensationellen Winkelschuss zum 2:2. Mario Frick, mit über 150 Toren während seiner Profi-Laufbahn ein Stürmer der gehobenen Klasse, legt sich sofort fest: «Eines der schöneren Tore, die ich gesehen habe.» Er steht für die Dynamik und Kraft, die im Luzerner Team steckt – und eben auch für den Mut.

Matteo Di Giusto im offensiven Zentrum und Taise Abe, der Mann für die defensive Absicherung im Mittelfeld, sowie der weiterhin konstant gute Puncher Tyron Owusu sowie der Rückkehrer Julian von Moos sind neben Ciganiks die Leader einer Mannschaft, die knapp zwei Wochen nach dem unvorteilhaften 3:3 gegen Sion unter Druck Moral demonstriert hat. Nur einer fällt richtig ab: Bung Meng Freimann leistet sich vor dem 0:1 Belokos einen grobfahrlässigen Aussetzer. Der U21-Nationalspieler, der aktuell links aussen verteidigen muss, fühlt sich im Zentrum bedeutend wohler: die Note 3 für den für einmal ungenügenden 19-Jährigen.

Villiger (60. für Von Moos), Spadanuda (60. für Ferreira), Ciganiks (60. für Freimann). Karweina (85. für Owusu), zu kurz für eine Bewertung.

