Im ganzen Auf- und Ab von YB gibt es nun doch ein Muster. Setzt sich dieses fort, sieht es für die Berner gut aus gegen den FCZ. Das YB-Inside.

Das ist die Rotations-Statistik

Ex-Trainer Bernard Challandes enttäuscht

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Die ständige Berg- und Talfahrt von YB lässt gut von einer bestimmten Statistik ablesen: YB nimmt von allen Super-League-Teams in dieser Saison am meisten Startelfwechsel vor. Es sind 78 in 26 Spielen. Also genau drei pro Match im Schnitt. Ligaspitze bei dieser Form von Inkonstanz gemäss den Statistikern von der Plattform «Opta».

Die grosse Frage

Ist der FCZ als Gast ein gutes Omen? Es gibt doch eine gewisse Struktur auf der YB-Achterbahnfahrt. Im Februar sieht es so aus: Die Heimspiele gewinnen die Berner (2), die Auswärtsspiele (3) nicht. Gegen die drei Zürcher Klubs punktet YB, gegen die anderen (St. Gallen, Sion) nicht. Nun steht zum März-Anbruch ein Heimspiel gegen ein Zürcher Team an ...

Gesagt ist gesagt

«Ich war enttäuscht. Das Potenzial der Mannschaft kam nicht zum Vorschein. Gerardo Seoane ist für mich ein sehr guter Trainer, der nun vor der grossen Herausforderung steht, Lösungen zu finden.» – Das meint Bernard Challandes (74) in der offiziellen Matchvorschau. Als zweifacher Ex-YB-Trainer ist er mit den Bernern verbunden.

Mögliche Aufstellung

Keller; Janko, Wüthrich, Benito, Bukinac; Fernandes, Lauper; Fassnacht, Sanches, Virginius; Bedia.

Wer fehlt?

Hadjam, Andrews, Conte (alle verletzt).

Neben dem Platz

Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz schlägt vor: Goalie Marvin Keller soll eine Verschnaufpause erhalten, mit Heinz Lindner stehe für zwei, drei Spiele ein solider Backup bereit. Hat Kubi recht?

Hast du gewusst, dass ...

... YB in der gesamten Super-League-Geschichte (seit 2003) mehr als die Hälfte der Spiele gegen den FCZ gewonnen hat? Es sind 44 Siege in 85 Partien. Der FCZ hingegen hat gegen YB nur einen Viertel der Spiele gewonnen.

Aufgepasst auf

Chris Bedia (29). Mit Samuel Essende hat YB einen neuen Millionen-Stürmer verpflichtet und im letzten Spiel Goalgetter Bedia vor die Nase gesetzt. Antwortet der Ivorer mit seinem 14. Saisontor?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

Keller 4,0 Hadjam 3,9 Sanches 3,9

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

FCZ-Spieler Valon Berisha ist nach dem Todesdrama um seinen Cousin zurück im Training. «Es ist eine sehr tragische Geschichte», sagt Trainer Hediger. Hier gehts zum FCZ-Inside.

27 Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr

Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr

So., Lausanne – Basel, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

