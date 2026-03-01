Darum gehts
- Das ist die Rotations-Statistik
- Ex-Trainer Bernard Challandes enttäuscht
- «Lindner für Keller»: Hat Kubi recht?
Die News der Woche
Die ständige Berg- und Talfahrt von YB lässt gut von einer bestimmten Statistik ablesen: YB nimmt von allen Super-League-Teams in dieser Saison am meisten Startelfwechsel vor. Es sind 78 in 26 Spielen. Also genau drei pro Match im Schnitt. Ligaspitze bei dieser Form von Inkonstanz gemäss den Statistikern von der Plattform «Opta».
Die grosse Frage
Ist der FCZ als Gast ein gutes Omen? Es gibt doch eine gewisse Struktur auf der YB-Achterbahnfahrt. Im Februar sieht es so aus: Die Heimspiele gewinnen die Berner (2), die Auswärtsspiele (3) nicht. Gegen die drei Zürcher Klubs punktet YB, gegen die anderen (St. Gallen, Sion) nicht. Nun steht zum März-Anbruch ein Heimspiel gegen ein Zürcher Team an ...
Gesagt ist gesagt
«Ich war enttäuscht. Das Potenzial der Mannschaft kam nicht zum Vorschein. Gerardo Seoane ist für mich ein sehr guter Trainer, der nun vor der grossen Herausforderung steht, Lösungen zu finden.» – Das meint Bernard Challandes (74) in der offiziellen Matchvorschau. Als zweifacher Ex-YB-Trainer ist er mit den Bernern verbunden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mögliche Aufstellung
Keller; Janko, Wüthrich, Benito, Bukinac; Fernandes, Lauper; Fassnacht, Sanches, Virginius; Bedia.
Wer fehlt?
Hadjam, Andrews, Conte (alle verletzt).
Neben dem Platz
Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz schlägt vor: Goalie Marvin Keller soll eine Verschnaufpause erhalten, mit Heinz Lindner stehe für zwei, drei Spiele ein solider Backup bereit. Hat Kubi recht?
Hast du gewusst, dass ...
... YB in der gesamten Super-League-Geschichte (seit 2003) mehr als die Hälfte der Spiele gegen den FCZ gewonnen hat? Es sind 44 Siege in 85 Partien. Der FCZ hingegen hat gegen YB nur einen Viertel der Spiele gewonnen.
Aufgepasst auf
Chris Bedia (29). Mit Samuel Essende hat YB einen neuen Millionen-Stürmer verpflichtet und im letzten Spiel Goalgetter Bedia vor die Nase gesetzt. Antwortet der Ivorer mit seinem 14. Saisontor?
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:
- Keller 4,0
- Hadjam 3,9
- Sanches 3,9
Hier gehts zu allen Berner Noten.
Der Schiedsrichter
Urs Schnyder.
Der Gegner
FCZ-Spieler Valon Berisha ist nach dem Todesdrama um seinen Cousin zurück im Training. «Es ist eine sehr tragische Geschichte», sagt Trainer Hediger. Hier gehts zum FCZ-Inside.
Runde
Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr
So., Lausanne – Basel, 14 Uhr
So., GC – Lugano, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
27
9
41
5
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
27
-47
14