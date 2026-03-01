DE
Zahlen belegen Inkonstanz
YB ist der Rotations-Leader der Liga

Im ganzen Auf- und Ab von YB gibt es nun doch ein Muster. Setzt sich dieses fort, sieht es für die Berner gut aus gegen den FCZ. Das YB-Inside.
Publiziert: 08:26 Uhr
1/4
Welches Trikot solls diesmal sein bei den Young Boys – Überzieher oder Startelf?
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Das ist die Rotations-Statistik
  • Ex-Trainer Bernard Challandes enttäuscht
  • «Lindner für Keller»: Hat Kubi recht?
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Die ständige Berg- und Talfahrt von YB lässt gut von einer bestimmten Statistik ablesen: YB nimmt von allen Super-League-Teams in dieser Saison am meisten Startelfwechsel vor. Es sind 78 in 26 Spielen. Also genau drei pro Match im Schnitt. Ligaspitze bei dieser Form von Inkonstanz gemäss den Statistikern von der Plattform «Opta».

Die grosse Frage

Ist der FCZ als Gast ein gutes Omen? Es gibt doch eine gewisse Struktur auf der YB-Achterbahnfahrt. Im Februar sieht es so aus: Die Heimspiele gewinnen die Berner (2), die Auswärtsspiele (3) nicht. Gegen die drei Zürcher Klubs punktet YB, gegen die anderen (St. Gallen, Sion) nicht. Nun steht zum März-Anbruch ein Heimspiel gegen ein Zürcher Team an ...

Gesagt ist gesagt

«Ich war enttäuscht. Das Potenzial der Mannschaft kam nicht zum Vorschein. Gerardo Seoane ist für mich ein sehr guter Trainer, der nun vor der grossen Herausforderung steht, Lösungen zu finden.» – Das meint Bernard Challandes (74) in der offiziellen Matchvorschau. Als zweifacher Ex-YB-Trainer ist er mit den Bernern verbunden.

Mögliche Aufstellung

Keller; Janko, Wüthrich, Benito, Bukinac; Fernandes, Lauper; Fassnacht, Sanches, Virginius; Bedia.

Wer fehlt?

Hadjam, Andrews, Conte (alle verletzt).

Neben dem Platz

Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz schlägt vor: Goalie Marvin Keller soll eine Verschnaufpause erhalten, mit Heinz Lindner stehe für zwei, drei Spiele ein solider Backup bereit. Hat Kubi recht?

Hast du gewusst, dass ...

... YB in der gesamten Super-League-Geschichte (seit 2003) mehr als die Hälfte der Spiele gegen den FCZ gewonnen hat? Es sind 44 Siege in 85 Partien. Der FCZ hingegen hat gegen YB nur einen Viertel der Spiele gewonnen.

Aufgepasst auf

Chris Bedia (29). Mit Samuel Essende hat YB einen neuen Millionen-Stürmer verpflichtet und im letzten Spiel Goalgetter Bedia vor die Nase gesetzt. Antwortet der Ivorer mit seinem 14. Saisontor?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 26 Runden:

  1. Keller 4,0
  2. Hadjam 3,9
  3. Sanches 3,9

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

FCZ-Spieler Valon Berisha ist nach dem Todesdrama um seinen Cousin zurück im Training. «Es ist eine sehr tragische Geschichte», sagt Trainer Hediger. Hier gehts zum FCZ-Inside.

27

Runde

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Luzern, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 20.30 Uhr
So., Lausanne – Basel, 14 Uhr
So., GC – Lugano, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
27
9
41
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
27
-47
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
