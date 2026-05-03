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Super League: Die Stimmen zur YB-Niederlage gegen Lugano
YB-Keller nach Niederlage
«Wir waren heute gar nirgends»
Gerardo Seoane, Renato Steffen, Marvin Keller, Loris Benito und Antonios Papadopoulos sprechen über den Lugano-Heimsieg gegen YB.
Publiziert: 03.05.2026 um 21:18 Uhr
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