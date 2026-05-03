DE
FR
Abonnieren

YB-Keller nach Niederlage
«Wir waren heute gar nirgends»

Gerardo Seoane, Renato Steffen, Marvin Keller, Loris Benito und Antonios Papadopoulos sprechen über den Lugano-Heimsieg gegen YB.
Publiziert: 03.05.2026 um 21:18 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 35. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen