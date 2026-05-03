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Super League: Die Highlights von Lausanne – Luzern (1:3)
Highlights im Video
Youngster Vasovic lupft Luzern frech zum Sieg
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Lausanne-Sport – FC Luzern (1:3).
Publiziert: 03.05.2026 um 00:00 Uhr
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