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Highlights im Video
Youngster Vasovic lupft Luzern frech zum Sieg

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Lausanne-Sport – FC Luzern (1:3).
Publiziert: 03.05.2026 um 00:00 Uhr
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Die Highlights des 35. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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