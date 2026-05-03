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Highlights im Video
Ajetis Fussspitze trifft mitten ins Thuner Herz

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – FC Thun (3:1).
Publiziert: 03.05.2026 um 00:00 Uhr
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Aktualisiert: 03.05.2026 um 00:23 Uhr
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Die Highlights des 35. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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