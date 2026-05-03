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GC-Abels über Zeidler
«Hoffe er kann das mitbringen, was wir brauchen»

GC-Spieler Dirk Abels und Servette-Verteidiger Marco Burch sprechen nach dem Genfer-Sieg im Letzigrund über die Partie.
Publiziert: 03.05.2026 um 21:07 Uhr
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