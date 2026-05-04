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Highlights im Video
Steffen-Kopfball nimmt YB sämtliche Europa-Träume

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Lugano – BSC Young Boys (1:0).
Publiziert: 04.05.2026 um 00:02 Uhr
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Die Highlights des 35. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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