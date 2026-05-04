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Super League: Die Highlights der Partie GC – Servette (0:2)
Highlights im Video
Lopes zirkelt den Ball herrlich um Hammel herum
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie GC – Servette (0:2).
Publiziert: 04.05.2026 um 00:00 Uhr
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