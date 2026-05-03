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FCZ-Bernegger: «Zur Goalie-Diskussion ist alles gesagt»
Interimtrainer Bernegger
«Zur Goalie-Diskussion ist alles gesagt»
Carlos Bernegger äussert sich im Interview über die momentane Lage des FCZ. Zum Goalie-Wirrwarr will er indes nichts mehr sagen.
Publiziert: 03.05.2026 um 14:48 Uhr
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Florian Raz
Reporter Fussball
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