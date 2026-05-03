DE
FR
Abonnieren

Interimtrainer Bernegger
«Zur Goalie-Diskussion ist alles gesagt»

Carlos Bernegger äussert sich im Interview über die momentane Lage des FCZ. Zum Goalie-Wirrwarr will er indes nichts mehr sagen.
Publiziert: 03.05.2026 um 14:48 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 35. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen