DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Hunzikers Tor ist nur ein schwacher Trost für Winti

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Winterthur – FC Zürich (2:2).
Publiziert: 03.05.2026 um 00:00 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 35. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen