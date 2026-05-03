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Super League: Die Highlights von Winterthur – FCZ (2:2)
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Hunzikers Tor ist nur ein schwacher Trost für Winti
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Winterthur – FC Zürich (2:2).
Publiziert: 03.05.2026 um 00:00 Uhr
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