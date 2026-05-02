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Challenge League: Highlights von Xamax – Aarau (1:3)
Aarau bleibt an Vaduz dran
Obexer versenkt Xamax per Sonntagsschuss
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Neuchatel Xamax – FC Aarau (1:3).
Publiziert: 02.05.2026 um 19:25 Uhr
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