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Aarau bleibt an Vaduz dran
Obexer versenkt Xamax per Sonntagsschuss

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Neuchatel Xamax – FC Aarau (1:3).
Publiziert: 02.05.2026 um 19:25 Uhr
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Die Highlights des 35. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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