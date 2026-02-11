Servette wäre gut beraten, bei den beiden anstehenden Auswärtsspielen fleissig zu punkten – nicht nur wegen dem drohenden Barrage-Strudel. Nächster Auftritt: Am Mittwochabend in Lugano (20.30 Uhr). Das Servette-Inside.

Die News der Woche

Harte Zeiten für die Genfer Fans. Sie brachten beim Spiel am Sonntag gegen Thun (1:3) mit Transparenten ihre Unzufriedenheit mit der Vereinsführung zum Ausdruck. «Enttäuschende Saison. Steigende Preise. Die Nordtribüne ist halbleer. SFC, wie sieht das Projekt aus?» Die Grenats wären vor diesem Hintergrund gut beraten, bei ihren Auswärtsspielen in Lugano und Lausanne fleissig zu punkten, bevor am 21. gegen St. Gallen das nächste Heimspiel ansteht. Ganz zu schweigen davon, dass der Barrageplatz vor Anbruch der 24. Runde nur fünf Punkte entfernt liegt.

Die grosse Frage

Kann Servette die Serie von neun ungeschlagenen Spielen von Lugano durchbrechen? Die Grenats haben vier ihrer letzten fünf Spiele gegen die Tessiner gewonnen. Die aktuelle Form auf dem Feld spricht jedoch überhaupt nicht für Jocelyn Gourvennec (53) und sein Team. Und das letzte Direktduell im Dezember ging auswärts 2:4 verloren.

Gesagt ist gesagt

«Wir müssen uns auf uns konzentrieren», sagt Bradley Mazikou (29) wenige Minuten vor der Abfahrt des Busses nach Lugano. Vor allem aber wenige Stunden vor dem Spiel des FC Luzern gegen GC, das die Zürcher und damit den Barrageplatz bis auf zwei Punkte an die Grenats hätte herantragen können. «Alle versuchen, positiv zu bleiben und nach Höherem zu streben», fügt der Aussenverteidiger hinzu.

Mögliche Aufstellung

Mall; Burch, Bronn, Mazikou; Mendes, Cognat, Douline, Njoh; Stevanovic, Guillemenot, Mraz.

Wer fehlt?

Jallow, Rouiller (beide gesperrt). Morandi (krank). Ayé, Baron, Frick, Ishuayed, Srdanovic (alle verletzt).

Neben dem Platz

Im Sommer 2025 kam es in Genf und vor einer Reise nach Bern zum Spiel gegen YB zum heftigen Rencontre zwischen zwei Ultra-Gruppen von Servette und zu Krawallen. Nach einer Untersuchung wurden nun 27 Personen befragt. Das Resultat? Es gab knallharte Urteile für die Fan-Schlacht – 24 Chaoten wurden verurteilt.

Hast du gewusst, dass...

... Servette in der Super League zum aktuellen Zeitpunkt in der Meisterschaft so schlecht da steht, wie seit der Abstiegssaison 2012/13 nie mehr? 25 Punkte stehen nach 23 Runden nur auf dem Konto.

Aufgepasst auf

Lilian Njoh (24). Der Franzose kam im letzten Sommer vor dem 2. Spieltag. Seither stand er in allen 22 Ligaspielen in der Startelf. Dazu ist er vor Shaqiri der fleissigste Flankengeber der Liga.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 23 Runden:

1. Burch 4,3

2. Srdanovic 4,3

3. Cognat 4,1

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Lugano spielt trotz Remis beim Schlusslicht seine beste Super-League-Saison in der Vereinsgeschichte mit 41 Punkten nach 23 Runden. Wie sind die Tessiner drauf? Hier erscheint das Lugano-Inside.

24 Runde

Di., Luzern – GC 4:3

Mi., St. Gallen – YB, 20.30 Uhr

Mi., FCZ – Winterthur, 20.30 Uhr

Mi., Lugano – Servette, 20.30 Uhr

Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr

Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

