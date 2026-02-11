DE
FR
Abonnieren

«Wo ist das Projekt?»
Servette-Fans unzufrieden mit Klubführung

Servette wäre gut beraten, bei den beiden anstehenden Auswärtsspielen fleissig zu punkten – nicht nur wegen dem drohenden Barrage-Strudel. Nächster Auftritt: Am Mittwochabend in Lugano (20.30 Uhr). Das Servette-Inside.
Publiziert: 10:06 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
Kommentieren
1/2
Atangana trifft – doch Servette verliert gegen Thun und die Fans sind sauer.
Foto: keystone-sda.ch
bastien.feller1.png
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Bastien Feller und Simon Strimer

Die News der Woche

Harte Zeiten für die Genfer Fans. Sie brachten beim Spiel am Sonntag gegen Thun (1:3) mit Transparenten ihre Unzufriedenheit mit der Vereinsführung zum Ausdruck. «Enttäuschende Saison. Steigende Preise. Die Nordtribüne ist halbleer. SFC, wie sieht das Projekt aus?» Die Grenats wären vor diesem Hintergrund gut beraten, bei ihren Auswärtsspielen in Lugano und Lausanne fleissig zu punkten, bevor am 21. gegen St. Gallen das nächste Heimspiel ansteht. Ganz zu schweigen davon, dass der Barrageplatz vor Anbruch der 24. Runde nur fünf Punkte entfernt liegt.

Die grosse Frage

Kann Servette die Serie von neun ungeschlagenen Spielen von Lugano durchbrechen? Die Grenats haben vier ihrer letzten fünf Spiele gegen die Tessiner gewonnen. Die aktuelle Form auf dem Feld spricht jedoch überhaupt nicht für Jocelyn Gourvennec (53) und sein Team. Und das letzte Direktduell im Dezember ging auswärts 2:4 verloren.

Gesagt ist gesagt

«Wir müssen uns auf uns konzentrieren», sagt Bradley Mazikou (29) wenige Minuten vor der Abfahrt des Busses nach Lugano. Vor allem aber wenige Stunden vor dem Spiel des FC Luzern gegen GC, das die Zürcher und damit den Barrageplatz bis auf zwei Punkte an die Grenats hätte herantragen können. «Alle versuchen, positiv zu bleiben und nach Höherem zu streben», fügt der Aussenverteidiger hinzu.

Mögliche Aufstellung

Mall; Burch, Bronn, Mazikou; Mendes, Cognat, Douline, Njoh; Stevanovic, Guillemenot, Mraz.

Wer fehlt?

Jallow, Rouiller (beide gesperrt). Morandi (krank). Ayé, Baron, Frick, Ishuayed, Srdanovic (alle verletzt).

Mehr zur Super League
So kommentiert FCB-Trainer Lichtsteiner seinen Super-Sprint
Mit Video
Trockener als Zwieback
So kommentiert FCB-Trainer Lichtsteiner seinen Super-Sprint
«Die Gerüchte stimmen schlicht nicht»
Mit Video
«Gerüchte stimmen nicht»
Beim FC Luzern wird Zusammenhalt demonstriert
GC-Däne hat den falschen Fisch erwischt
Mit Video
Asp Jensen fehlte gegen YB
GC-Däne hat den falschen Fisch erwischt
Ein unliebsames Jublläum killt YB im Letzigrund
Mit Video
10. rote Karte der Saison!
Ein unliebsames Jublläum killt YB im Letzigrund
Winti hadert nach Remis gegen Lugano mit dem Schiri
Mit Video
Piccolo sorgt für Pfeifkonzert
Winti hadert nach Remis gegen Lugano mit dem Schiri
Träumen Sie schon von Titeln, Herr Hüppi?
Interview
FCSG-Boss zu Doppel-Titelkampf
«Wir wollen der ganzen Region ein grosses Fussballfest schenken»

Neben dem Platz

Im Sommer 2025 kam es in Genf und vor einer Reise nach Bern zum Spiel gegen YB zum heftigen Rencontre zwischen zwei Ultra-Gruppen von Servette und zu Krawallen. Nach einer Untersuchung wurden nun 27 Personen befragt. Das Resultat? Es gab knallharte Urteile für die Fan-Schlacht – 24 Chaoten wurden verurteilt.

Hast du gewusst, dass...

... Servette in der Super League zum aktuellen Zeitpunkt in der Meisterschaft so schlecht da steht, wie seit der Abstiegssaison 2012/13 nie mehr? 25 Punkte stehen nach 23 Runden nur auf dem Konto.

Aufgepasst auf

Lilian Njoh (24). Der Franzose kam im letzten Sommer vor dem 2. Spieltag. Seither stand er in allen 22 Ligaspielen in der Startelf. Dazu ist er vor Shaqiri der fleissigste Flankengeber der Liga.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 23 Runden:

1. Burch 4,3
2. Srdanovic 4,3
3. Cognat 4,1

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Lugano spielt trotz Remis beim Schlusslicht seine beste Super-League-Saison in der Vereinsgeschichte mit 41 Punkten nach 23 Runden. Wie sind die Tessiner drauf? Hier erscheint das Lugano-Inside.

24

Runde

Di., Luzern – GC 4:3
Mi., St. Gallen – YB, 20.30 Uhr
Mi., FCZ – Winterthur, 20.30 Uhr
Mi., Lugano – Servette, 20.30 Uhr
Do., Sion – Basel, 20.30 Uhr
Do., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC Lugano
FC Lugano
23
11
41
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
22
14
39
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
9
Servette FC
Servette FC
23
-7
25
10
FC Zürich
FC Zürich
23
-12
25
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
22
-31
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League