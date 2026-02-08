DE
Servette enttäuscht gegen Thun
Nur drei Genfer genügend – keine Note für den schlechtesten

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zur 1:3-Niederlage von Servette gegen Thun.
Publiziert: vor 30 Minuten
Jubel bei Elmin Rastoder: Der Thuner Höhenflug geht weiter.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Thomas Freiburghaus

Wer vor der Saison gewettet hätte, dass Servette nach 23 Runden unfassbare 27 (!) Punkte hinter dem Aufsteiger liegen würde, wäre für verrückt erklärt worden. Trotz zweifellos individueller Klasse im Kader bringt die Elf von Jocelyn Gourvennec kein Bein vors andere. Hinzu kommt die Schläfrigkeit bei den Gegentoren. Sowohl kurz vor als auch kurz nach der Pause sind die Grenats nicht bereit und pennen bei zwei Standardsituationen der Thuner. Hätte Jallow kurz nach seiner Einwechslung das Tor statt das Aluminium getroffen, es hätte womöglich nochmal spannend werden können. Die Rote Karte mach dann aber alles zunichte. Deshalb kriegt der schlechteste Genfer heute keine Note.

Atangana (ab 57. für Mraz). Jallow (ab 57. für Guillemenot, bis 67.), Severin (ab 71. für Burch), Fomba (ab 71. für Stevanovic), Lopes (ab 83. für Mendes) – alle zu kurz für eine Bewertung. 

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Valmir Matoshi legt in der ersten Halbzeit einen guten Auftritt hin, trotzdem bleibt der Thuner in der Garderobe. Leicht angeschlagen. Doch auch ohne ihren Mittelfeldspieler tun die Thuner das, was sie schon in der ganzen Saison auszeichnet. Sie bringen den Gegner mit ihrer Intensität an den Rand des Wahnsinns. Dass zwei Standardsituationen zum Sieg führen ist nicht überraschend, dass Thun nun schon sechs Siege in Folge vorzweisen hat, hingegen schon.

Roth (ab 46. für Matoshi). Meichtry (ab 70. für Imeri), Reichmuth (ab 81. für Rastoder), Ibayi (ab 82. für Labeau), Rupp (ab 88. für Bertone) – alle zu kurz für eine Bewertung. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
23
24
52
2
FC Lugano
FC Lugano
23
11
41
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
22
14
39
4
FC Basel
FC Basel
23
9
39
5
FC Sion
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
23
2
29
8
Servette FC
Servette FC
23
-7
25
9
FC Zürich
FC Zürich
23
-12
25
10
FC Luzern
FC Luzern
23
-3
24
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
23
-11
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
22
-31
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
