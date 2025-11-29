Darum gehts
- Rückkehr von Benjamin Kololli verkompliziert sich
- Weil Rrudhani enttäuscht hat – stellen sich nun Fragen
- U17-Talent Llukes hätte Auslauf kriegen sollen. Hätte.
Ilyas Chouaref (24) findet sein Selbstvertrauen wieder. Der maltesische Nationalspieler hatte vor dem letzten Wochenende in der Super League nur einmal getroffen. Es wird ihm guttun, dass er gegen Zürich den Weg zum Tor gefunden hat. Der Stürmer lebt von seinem Selbstvertrauen – Trainer Didier Tholot schenkt ihm weiterhin grosses Vertrauen. Aber die Zeit war langsam knapp geworden.
Wird Benjamin Kololli (33) wieder in die Mannschaft zurückkehren? Tholot hoffte darauf, aber es scheint, dass die Rückkehr des Schlüsselspielers komplizierter ist als erwartet. «Die Entscheidung fällt am Freitag», verriet Didier Tholot. «Sicher ist, dass wir kein Risiko eingehen.» Donat Rrudhani enttäuscht seit seiner Ankunft im Wallis grösstenteils. Sion könnte ein Problem auf dieser Position bekommen. Und: Defensivspieler Noé Sow ist ebenfalls fraglich.
«Es gibt kaum einen Unterschied zwischen diesen beiden Gesichtern von Lugano. Hauptsächlich ein bisschen mehr oder weniger Erfolg.» Didier Tholot spricht über die unterschiedlichen Leistungen der Tessiner, die von Woche zu Woche mal brillant, mal unzureichend sein können. Der FC Sion weiss das nur zu gut, nachdem er im Hinspiel im Tourbillon 4:0 gewonnen hat – bis heute der schönste Sieg der Saison und übrigens das einzige Mal, dass Sion vier Tore erzielt hat.
Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar, Chipperfield, Berdayes; Chouaref, Nivokazi.
Kololli, Sow (beide fraglich). Llukes, Shala (verletzt).
In der Super League könnten die jungen Talente noch mehr Auslauf vertragen, darüber sind sich viele einig. Wird Sion-Juwel Adrien Llukes (17), der mit der Schweiz bei der U17-WM in Katar glänzte, am Samstag Spielzeit bekommen? Die Antwort lautet wahrscheinlich nein. «Er war diese Woche im Training, hat aber leichte Schmerzen in der Hüfte. Wir wollten ihn testen, aber wir werden ihn erst einmal etwas schonen», erklärte Didier Tholot.
... sowohl Sion als auch Gegner Lugano nicht viel Wert darauf legen, hoch in der gegnerischen Zone den Ball zu erobern? Die 68 Eroberungen von Sion und die 69 von Lugano sind gemäss den Statistikern von «Opta» die kleinsten Werte in der Super League.
Jan Kronig (25) spielte in der Innenverteidigung in jedem Spiel durch, abgesehen von seiner Roten Karte in der frühen Phase der Saison in Bern und der darauffolgenden Sperre. 17 Jahre nach Wicky spielt endlich wieder ein Oberwalliser eine entscheidende Rolle bei Sion.
Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:
1. Baltazar, Chipperfield, 4,2
2. Racioppi, Nivokazi, Hefti, 4,1
3. Rrudhani, Chouaref, Boteli, 4,0
Hier gehts zu allen Sittener Noten.
Sa., Lugano – Sion, 18 Uhr
Sa., FCZ – GC, 18 Uhr
Sa., Luzern – Winterthur, 20.30 Uhr
So., Servette – YB, 14 Uhr
So., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr
So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
14
11
31
2
14
12
27
3
14
7
25
4
14
6
23
5
14
-1
22
6
14
3
20
7
14
4
18
8
14
-6
17
9
14
3
16
10
14
-5
15
11
14
-9
14
12
14
-25
6