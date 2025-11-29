Der FC Sion eröffnet die 15. Super-League-Runde am Samstagabend mit einem Auswärtsspiel in Lugano (18 Uhr). Sorgen bereitet vor allem eine Position. Und so siehts um U17-Talent Llukes aus.

Darum gehts Rückkehr von Benjamin Kololli verkompliziert sich

Weil Rrudhani enttäuscht hat – stellen sich nun Fragen

U17-Talent Llukes hätte Auslauf kriegen sollen. Hätte. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Ilyas Chouaref (24) findet sein Selbstvertrauen wieder. Der maltesische Nationalspieler hatte vor dem letzten Wochenende in der Super League nur einmal getroffen. Es wird ihm guttun, dass er gegen Zürich den Weg zum Tor gefunden hat. Der Stürmer lebt von seinem Selbstvertrauen – Trainer Didier Tholot schenkt ihm weiterhin grosses Vertrauen. Aber die Zeit war langsam knapp geworden.

Die grosse Frage

Wird Benjamin Kololli (33) wieder in die Mannschaft zurückkehren? Tholot hoffte darauf, aber es scheint, dass die Rückkehr des Schlüsselspielers komplizierter ist als erwartet. «Die Entscheidung fällt am Freitag», verriet Didier Tholot. «Sicher ist, dass wir kein Risiko eingehen.» Donat Rrudhani enttäuscht seit seiner Ankunft im Wallis grösstenteils. Sion könnte ein Problem auf dieser Position bekommen. Und: Defensivspieler Noé Sow ist ebenfalls fraglich.

Gesagt ist gesagt

«Es gibt kaum einen Unterschied zwischen diesen beiden Gesichtern von Lugano. Hauptsächlich ein bisschen mehr oder weniger Erfolg.» Didier Tholot spricht über die unterschiedlichen Leistungen der Tessiner, die von Woche zu Woche mal brillant, mal unzureichend sein können. Der FC Sion weiss das nur zu gut, nachdem er im Hinspiel im Tourbillon 4:0 gewonnen hat – bis heute der schönste Sieg der Saison und übrigens das einzige Mal, dass Sion vier Tore erzielt hat.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar, Chipperfield, Berdayes; Chouaref, Nivokazi.

Wer fehlt?

Kololli, Sow (beide fraglich). Llukes, Shala (verletzt).

Neben dem Platz

In der Super League könnten die jungen Talente noch mehr Auslauf vertragen, darüber sind sich viele einig. Wird Sion-Juwel Adrien Llukes (17), der mit der Schweiz bei der U17-WM in Katar glänzte, am Samstag Spielzeit bekommen? Die Antwort lautet wahrscheinlich nein. «Er war diese Woche im Training, hat aber leichte Schmerzen in der Hüfte. Wir wollten ihn testen, aber wir werden ihn erst einmal etwas schonen», erklärte Didier Tholot.

Hast du gewusst, dass...

... sowohl Sion als auch Gegner Lugano nicht viel Wert darauf legen, hoch in der gegnerischen Zone den Ball zu erobern? Die 68 Eroberungen von Sion und die 69 von Lugano sind gemäss den Statistikern von «Opta» die kleinsten Werte in der Super League.

Aufgepasst auf

Jan Kronig (25) spielte in der Innenverteidigung in jedem Spiel durch, abgesehen von seiner Roten Karte in der frühen Phase der Saison in Bern und der darauffolgenden Sperre. 17 Jahre nach Wicky spielt endlich wieder ein Oberwalliser eine entscheidende Rolle bei Sion.

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

1. Baltazar, Chipperfield, 4,2

2. Racioppi, Nivokazi, Hefti, 4,1

3. Rrudhani, Chouaref, Boteli, 4,0

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes.

Der Gegner

Bei Lugano wurde der Rekurs blitzartig abgeschmettert – das hat Konsequenzen für Mittelfeldspieler Bislimi. Hier gehts zum Lugano-Inside.

15 Runde

Sa., Lugano – Sion, 18 Uhr

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Luzern – Winterthur, 20.30 Uhr

So., Servette – YB, 14 Uhr

So., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr