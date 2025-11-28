DE
FR
Abonnieren
Schmid erzählt, wann das Team vom Shaqiri-Ausfall erfuhr
1:51
«Habe gemischte Gefühle»:Schmid über Shaqiri-Ausfall

Horrorbilanz der Stürmer gibt zu denken
Basel redet sich nach Genk-Pleite stark – wird das zum Problem?

Nach dem 1:2 in Genk wollen viele Vertreter des FC Basel einen guten Auftritt gesehen haben. Die beiden Stürmer Broschinski und Ajeti sammeln jedoch in insgesamt in 97 Spielminuten nur 19 Ballberührungen und 0 Torschüsse.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Kommentieren
1/14
Basel muss in Genk einen Rückschlag einstecken.
Foto: Nico Ilic/freshfocus

Darum gehts

  • FC Basel verliert gegen den KRC Genk – sieht seine Leistung aber positiv.
  • Trainer Magnin betont Frustration über mangelnde Punkteausbeute
  • Basel hat in den letzten sechs Spielen nur eines gewonnen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian RazReporter Fussball

Das Muster ist auffällig. Ein Basler nach dem anderen taucht zu fortgeschrittener Stunde vor den Mikrofonen der Medien auf. Und jeder findet den Auftritt seines FC Basel beim 1:2 gegen den KRC Genk noch ein klein wenig besser als sein Vorgänger.

«Ein sehr gutes Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit», will Abwehrspieler Dominik Schmid (27) gesehen haben. Innenverteidiger Flavius Daniliuc (24) findet, seine Basler hätten «mindestens einen Punkt verdient» gehabt – wenn nicht gleich den Sieg. Und Trainer Ludovic Magnin (46) erzählt, wie «stolz» er auf seine Spieler ist: «Wir haben eine unglaubliche zweite Halbzeit gespielt.»

Bloss ein Sieg in sechs Spielen – das ist ein Problem

Ist es das Pfeifen im Walde – oder hat sich der FCB wirklich so gut gesehen? Zur Einordnung: Diese Mannschaft hat von ihren letzten sechs Spielen bloss eines gewonnen. Das ist ein grösseres Problem für einen Verein, der das Double verteidigen und in der Europa League mindestens die Playoffs erreichen will.

Mehr zum FC Basel
«Xherdan Shaqiri ist ein Aushängeschild meiner Arbeit»
Interview
Fink vor Spiel gegen den FCB
«Xherdan Shaqiri ist ein Aushängeschild meiner Arbeit»
«... dann glaube ich nicht, dass er noch Trainer ist»
Mit Video
FCB plant mit Magnin – aber
«... dann glaube ich nicht, dass er noch Trainer ist»
So kontern Shaqiri und Magnin die Fink-Provokation
Mit Video
«Dafür liebe ich Thorsten»
So kontern Shaqiri und Magnin die Fink-Provokation

Das darf man Magnin auch anrechnen: Er weiss, dass ihm und seinem Trainerteam die Resultate wie ein Mühlstein um den Hals hängen. «Wir machen keine Punkte», sagt er kurz vor Mitternacht, als sich die belgischen Medienvertreter im Pressezentrum schon das erste Bier zapfen lassen: «Wir können es nicht schönreden. Das ist im Moment sehr frustrierend.»

Die Frage ist bloss, ob sich der FCB in dieser schwierigen Phase selbst Mut einflössen kann, indem er sich konsequent auf die positiven Momente in seinem Spiel konzentriert. Von denen gibt es in Genk ja schon ein paar. Die Spieler glauben auch nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch daran, das Spiel drehen zu können. Die Intensität nach dem Seitenwechsel ist gut. Das Pressing funktioniert besser. Allerdings gegen einen Gegner, der es sich da schon sehr bewusst am eigenen Strafraum bequem gemacht hat.

Wo sind sie denn, die grossen Basler Chancen?

Aber dann kommt da auch schon die Gegenfrage: Reden sich die Basler ihre Leistung in Genk nicht ein bisschen arg schön? Daniliuc erzählt in der Kälte der Interview-Zone von den Statistiken, die er nach dem Spiel gesehen habe: «In allen waren wir besser.» Der Österreicher redet auch von «grossen Chancen», die sich Basel in Hälfte zwei erspielt habe.

Bloss – wo waren sie denn, all diese Torgelegenheiten? Bei den Expected Goals (xG), bei denen für jeden Abschluss die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolgs berechnet wird, liegen die Basler nach Spielschluss hinter Genk. 0,74 zu 0,62 führen hier die Belgier in der xG-Statistik des Datenlieferanten Opta. Heisst: Natürlich hätten die Basler hier unentschieden spielen können. Aber nicht, weil ihre Torchancen so grossartig gewesen wären. Sondern, weil Genk in der Offensive eigentlich auch nicht viel zustande gebracht hat.

Und damit ist man mittendrin in der Problemzone der aktuellen Ausgabe des FC Basel: Wann bringt diese Mannschaft endlich die PS auf den Boden, die dieser Angriff eigentlich haben müsste? Ja, Xherdan Shaqiri (34) spielte in Genk wegen muskulären Problemen erst ab der 78. Minute. Aber der Klub hat auch ohne ihn eine im Unterhalt sicher nicht günstige Offensive, die sich deutlich mehr Torchancen herausspielen müsste als in den letzten Partien.

Magnin hat die Basler im Sommer überzeugt

Als sich der FCB im Sommer für Magnin als Trainer entschieden hat, tat die sportliche Führung das, weil sie vom Spielstil überzeugt war, den er in Lausanne praktizieren liess. Möglich, dass sie sich an die damaligen Überlegungen erinnert und darum weiter an ihn glaubt. Gesehen hat man vom Magnin-Ball in Basel bislang allerdings reichlich wenig.

Besonders auffällig: Der FCB erspielt sich keine eindeutigen Torchancen. In Genk müht sich erst Moritz Broschinski (25) eine Stunde lang im Sturmzentrum ab, dann kommt für ihn Albian Ajeti (28). Zusammen sammeln die beiden in insgesamt 97 Spielminuten 19 Ballberührungen und 0 Torschüsse. Eine Horrorbilanz.

Am Sonntag tritt ein FC St. Gallen voller Selbstbewusstsein im Basler St. Jakob-Park an. Bei einer Niederlage hätten die Basler bereits sieben Punkte Rückstand auf die momentan in der Liga zweitplatzierten Ostschweizer. Aus FCB-Sicht ist die Ausgangslage klar: Es müssen drei Punkte her – egal wie. «Das wissen wir», sagt Ludovic Magnin, ehe er den Medienraum in Genk verlässt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
5
9
12
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
Aston Villa
5
5
12
4
SC Freiburg
SC Freiburg
5
5
11
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
5
5
11
6
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
5
4
11
7
SC Braga
SC Braga
5
4
10
8
FC Porto
FC Porto
5
3
10
9
KRC Genk
KRC Genk
5
2
10
10
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
5
4
9
11
OSC Lille
OSC Lille
5
4
9
12
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
5
4
9
13
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
5
4
9
14
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
5
2
9
15
AS Rom
AS Rom
5
2
9
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
4
8
17
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
5
3
8
18
Bologna FC
Bologna FC
5
3
8
19
SK Brann
SK Brann
5
3
8
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
5
0
8
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
5
-1
7
22
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
5
-1
7
23
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
FC Basel
FC Basel
5
0
6
25
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
5
-3
6
26
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
5
-5
6
28
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
5
-3
4
29
FC Salzburg
FC Salzburg
5
-5
3
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
5
-5
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
5
-5
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
5
-5
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
5
-7
1
34
Malmö FF
Malmö FF
5
-8
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
5
-13
1
36
OGC Nizza
OGC Nizza
5
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Europa League
Europa League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel
        Europa League
        Europa League