Lugano eröffnet mit dem Spiel am Samstagabend gegen Sion die 15. Super-League-Runde (18 Uhr). Die Tessiner haben sehr viele Absenzen – und durch den Liga-Entscheid kommt noch eine dazu.

Darum gehts Hier gibts News zur Bislimi-Sperre und dem Lugano-Rekurs

Was ist mit Lukas Mai? Der Verteidiger ist fraglich – und El Wafi verletzt

Viele sind auf der Verletztenliste von Lugano

Die News der Woche

Ein Entscheid, der Lugano wohl gar nicht gefallen wird. Uran Bislimi (26) fällt für das Sion-Spiel aus. Die Partie vom Mittwoch gegen St. Gallen musste er bereits auf der Tribüne verfolgen. Der Grund? Sein Platzverweis gegen Thun. Die Liga sperrte ihn für zwei Spieltage. Nun hatte Lugano gegen die Sperre Einspruch eingelegt. Aus diesem Grund ging man bis am späten Freitagnachmittag davon aus, dass der Mittelfeldmann gegen Sion wohl trotzdem zur Verfügung stehen wird, weil die Sperre auf Eis gelegt ist, bis ein Rekurs-Entscheid feststeht. Man ging davon aus, dass dieser erst zum Wochenstart folgen könnte. Doch plötzlich ist Bislimi am frühen Freitagabend nicht mehr als fraglich gemeldet, sondern wieder als gesperrt. Die Liga schafft Klarheit: Der Präsident der Disziplinarkommission habe die Einsprache abgewiesen – einen Tag nach der Einsprache.

Die grosse Frage

Fällt auch Lukas Mai aus? Gegen St. Gallen musste der deutsche Innenverteidiger verletzt raus. Am Freitag wird er von Lugano als fraglich gemeldet. Ein längerer Ausfall wäre für Lugano besonders bitter. Zumal Mai und Antonios Papadopoulos eines der besten Innenverteidiger-Paare der Liga stellen. Und die Alternative El Wafi verletzt ist.

Gesagt ist gesagt

«Die Spielleitung war katastrophal.» – So hat sich Trainer Mattia Croci-Torti (43) nach dem Nachholspiel gegen St. Gallen (1:3) über das Schiri-Gespann um Alessandro Dudic geäussert. Vor allem ärgerte er sich über den nicht gegebenen Platzverweis gegen Chima Okoroji. Dieser streckte Ousmane Doumbia mit einem Kung-Fu-Tritt zu Boden. Statt Rot sah dieser trotz VAR-Eingriff nur Gelb. Ein klarer Fehlentscheid. So sieht es auch Blick-Schiri-Experte Urs Meier. Als «rücksichtslos» bezeichnet er das Foulspiel von Okoroji. In der anschliessenden Halbzeitpause nahm ihn FCSG-Coach Enrico Maassen sicherheitshalber vom Platz.

1:07 «Das ist rücksichtslos»: Schiri-Experte Meier kritisiert VAR bei Bauchtritt von FCSG-Okoroji

Mögliche Aufstellung

Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Marques; Grgic, Doumbia; Cimignani, Dos Santos, Mahou; Behrens.

Wer fehlt?

Mai (fraglich). Bislimi (gesperrt). Belhadj (krank). El Wafi (verletzt nach schwerer Prellung). Bottani, Brault-Guillard, Von Ballmoos (alle verletzt). Alioski (im Aufbau).

Hast du gewusst, dass ...

... Mattia Croci-Torti mittlerweile 50 Monate Cheftrainer von Lugano ist? Ganz genau sind es am Freitag 1531 Tage. Oder 218 Wochen.

Aufgepasst auf

Kevin Behrens (34). Gegen St. Gallen stand der Deutsche nicht in der Startelf. Und nach der Pleite verliess er den Platz im Cornaredo ziemlich wütend. «Es gibt kein Fall Behrens», betonte Croci-Torti danach umgehend an der Pressekonferenz. Gegen Sion dürfte er wieder von der 1. Minute an spielen. Gespannt kann man also auf die Reaktion des deutschen Stürmers sein. Bislang steht er bei vier Liga-Treffern. Viel Glück hatte er aber nicht in dieser Saison. Mehrere Treffer sind ihm bereits aberkannt worden. Darunter auch jenes im abgebrochenen Spiel gegen St. Gallen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

1. Von Ballmoos 4,3

2. Grgic 4,2

3. Papadopoulos, Zanotti 4,2

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes.

Der Gegner

Bei Sion tut sich was betreffend Rückkehr von Schlüsselspieler Benjamin Kololli. Hier erscheint das Sion-Inside.

15 Runde

Sa., Lugano – Sion, 18 Uhr

Sa., FCZ – GC, 18 Uhr

Sa., Luzern – Winterthur, 20.30 Uhr

So., Servette – YB, 14 Uhr

So., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr