FC Lugano
FC Lugano
19:00
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lugano
FC Lugano
Ab 19:00 Uhr
Vs
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
26. November 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Lugano, Schweiz
Stadio di Cornaredo
Kapazität
6'390
