DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: FC Lugano - FC St. Gallen (26.11.2025)
FC Lugano
19:00
FC St. Gallen
Zum Fussball-Kalender
FC Lugano
Ab 19:00 Uhr
Vs
FC St. Gallen
Live streamen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Die letzten Spiele
Anstoss
Mittwoch
26. November 2025 um 19:00 Uhr
Stadion
Lugano, Schweiz
Stadio di Cornaredo
Kapazität
6’390
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC St. Gallen
Super League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC St. Gallen
Super League