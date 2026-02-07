DE
Wer spielt gegen den FCB?
FCZ-Coach Hediger legt sich in der Goalie-Thematik fest

Bleibt Silas Huber im Tor? Dennis Hediger gibt vor dem Klassiker gegen den FC Basel ein Update zur Goalie-Thematik, zu seinem neuen Abwehrchef und er wird von Blick über eine erfreuliche Kény-Statistik informiert.
Publiziert: vor 58 Minuten
Dennis Hediger will gegen den FC Basel den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren.
Tobias WedermannFussballchef

Die News der Woche

Der FCZ hat mit Alexander Hack (32) die dringend benötigte Verstärkung für die Abwehr präsentiert: «Ein Riesen-Typ, sehr bodenständig und er schätzt die kleinen Dinge – er wird der Mannschaft sofort viel geben können und hat einen sehr guten Fuss, Qualität am Ball», sagt Trainer Dennis Hediger. Er sei diese Art Verstärkung, die besser sei als die bestehenden Spieler. «Sonst hätten wir den Transfer nicht gemacht.»

Hack im Fokus
So tickt der neue FCZ-Abwehrboss Alexander Hack
«Zürich kann sich freuen»
So tickt der neue FCZ-Abwehrboss Alexander Hack

Die grosse Frage

Bleibt Silas Huber im Tor der Zürcher? Ja, er bleibt. «Man hat schon gesehen, dass er ein grosses Goalietalent ist und ich bin froh, dass er sein Potenzial gegen YB abrufen konnte», sagt Hediger. Der junge Goalie habe zudem gut trainiert. «Silas wird spielen gegen Basel.» Der degradierte FCZ-Captain Yanick Brecher gab sich unter der Woche auf Linkedin kämpferisch. «Ich kenne meinen Anspruch und weiss, welches Niveau ich erreichen kann», heisst es unter anderem in der Stellungnahme. Diese war nicht mit dem Klub abgesprochen. «Ich habe den Inhalt zur Kenntnis genommen und finde die Worte, die er gewählt hat, passend und positiv. Deshalb sei das nicht weiter ein Thema gewesen», so Hediger.

Gesagt ist gesagt

«Ich kenne sie nicht, aber es ist sehr schade, dass er nicht spielt und uns ein Super-Spieler fehlt», antwortet der FCZ-Trainer auf die Blick-Frage nach der Zürcher Statistik ohne Stürmer Philippe Kény, der gelbgesperrt fehlt. Die Antwort: Drei Partien in der Liga verpasst, drei Siege für den FCZ. «Dann ist das ein gutes Omen, aber sagen wir es ihm lieber nicht», sagt Hediger mit einem Schmunzeln.

Mögliche Aufstellung

Huber; Kamberi, Hack, Vujevic; Kablan, Tsawa, Palacio, Comenencia; Krasniqi; Reverson, Phaeton.

Wer fehlt?

Gesperrt: Kény. Perea und Stiel sind verletzt. 

Neben dem Platz

Kroatien baggert an Vujevic! Das Abwehrtalent hat die Aufmerksamkeit des kroatischen U21-Trainers und Ex-Stürmer Ivica Olic auf sich gelenkt. Dieser will ihn laut Blick-Informationen für den nächsten Zusammenzug aufbieten. «Er ist bisschen aus dem Nichts gekommen und hat ein grosses Potenzial. Ich verstehe, dass er interessant ist. Auch der Schweizer Verband pflegt den Kontakt. Es ist aber nicht meine Rolle, eine solche Entscheidung zu diskutieren», sagt Hediger.

Hast du gewusst, dass …

… der FC Zürich seit sechs Super-League-Partien ohne Sieg ist? Länger als jeder andere Klub in der Super League aktuell. 

Aufgepasst auf

Giacomo Koloto hat vergangene Woche sein Profidebüt im FCB-Sturm gegeben, im Cup erzielte er sein erstes Tor. Schiesst der 18-Jährige nun seinen Ex-Klub ab im Klassiker? Im Januar 2024 wechselte er mit ganz viel Nebengeräuschen vom FCZ zum FC Basel. «Die Leute sagen, er habe eine riesige Mentalität, gibt jeden Tag Vollgas und arbeitet hart – schade, dass man ihn nicht in unserer Akademie halten konnte.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 22 Runden:

1. N. Di Giusto 5,0 (erst 1 Bewertung)
2. Bangoura 4,5
3. Tsawa 4,1

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

«In unserer Situation müssen wir den Klassiker gewinnen», heisst es bei Basel und Coach Stephan Lichtsteiner. Hier erscheint das FCB-Inside.

23

Runde

Sa., Sion – Luzern, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Lugano, 18 Uhr
Sa., GC – YB, 20.30 Uhr
So., Servette – Thun, 14 Uhr
So., Basel – FCZ, 16.30 Uhr
So., Lausanne – St. Gallen, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Heiss diskutiert
