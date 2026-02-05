20 Jahre wartet der FC St. Gallen auf einen Titel. Höchste Zeit, daran etwas zu ändern, findet Carlo Boukhalfa nach seinem Siegtor gegen den FC Basel.

Darum gehts St. Gallen besiegt Basel 2:1, Boukhalfa trifft in der 93. Minute

Letzter Titelgewinn 2000: Boukhalfa setzt Cupsieg als nächstes Ziel

Florian Raz Reporter Fussball

Das nennt man dann wohl einen Urschrei. «Jaaaa!», schallt es durch den Kybunpark, als Schiedsrichter Lukas Fähndrich (41) nach 95 aufwühlenden Minuten abpfeift.

Es ist mehr als die reine Freude über einen Sieg gegen den FC Basel in letzter Minute. Da steckt auch ganz viel Sehnsucht drin. Die Sehnsucht, endlich wieder einmal eine Titelfeier in der Ostschweiz steigen zu lassen.

Carlo Boukhalfa (26) ist der Mann, der die Träume weiterleben lässt. Wunderbar überlegt sein flacher Abschluss zum 2:1 in der 93. Minute. Was ihn noch etwas mehr freut, «weil meine Schüsse davor nicht so kamen, wie ich wollte». Er sagt es mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Weil er weiss: Seine Schüsse davor waren eher eine Gefahr für Menschen unter dem Stadiondach als für das Tor der Basler.

Nachhilfe in Klubgeschichte

Als Boukhalfa in die Interviewzone kommt, weiss er noch nicht, wie lange man in St. Gallen nun schon auf Silberware wartet. Doch als er von Blick erfährt, dass die Meisterschaft im Jahr 2000 der letzte Titelgewinn war, ruft er spontan den Cupsieg zum Ziel aus: «Dann wird es mal wieder Zeit! Ich glaube, die Leute wären bereit.»

0:37 Der Kybunpark explodiert: Boukhalfa schiesst St. Gallen in den Cup-Halbfinal

Natürlich geht er nicht so weit, den Pokal bereits zu versprechen. Auch nicht, wenn mit den Grasshoppers bloss noch ein anderer Verein aus der Super League im Wettbewerb ist. Und die St. Galler in ihrem Halbfinal zu Yverdon-Sport reisen dürfen, wo sie 2022 ebenfalls im Halbfinal den Einzug in den Cupfinal fixgemacht haben. Um dort dann allerdings gegen Lugano unterzugehen.

«Der Job ist noch nicht beendet», warnt Boukhalfa. Und verweist auf die Erfahrungen, die er selber mit St. Gallen im laufenden Cup gemacht hat. In Wil und in Rapperswil hat sich der FCSG ja jeweils erst im Penaltyschiessen durchgesetzt. Und doch verspricht die St. Galler Nummer 11 den Fans: «Wir wollen bis zum Ende gehen und das Ding jetzt ziehen. Ist ja klar.»

Und wer weiss? Vielleicht geht dank des Erfolgs gegen Basel ja tatsächlich noch was in der Meisterschaft? Zweimal haben die St. Galler in dieser Saison schon nach 2:0-Führungen Punkte liegen lassen. Dass jetzt gegen den FCB der erste Sieg im Jahr 2026 eingefahren werden konnte? «Das ist für uns echt ein kleiner Befreiungsschlag», sagt Carlo Boukhalfa. Einer, der die Ostschweizer noch weit tragen soll.

2:08 Cup-Aus in St. Gallen: Gabs Zoff mit einem FCB-Fan, Xherdan Shaqiri?

