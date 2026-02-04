Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Im Schweizer Cup kommt es im Halbfinal zu Duellen zwischen den Challenge-League- und den Super-League-Teams. Dabei trifft Stade-Lausanne-Ouchy auf die Grasshoppers und Yverdon auf den FC St. Gallen. Die beiden Unterklassigen haben Heimrecht.
Die Begegnung Yverdon gegen St. Gallen gab es im Cup-Halbfinal bereits 2022. Damals setzten sich die Ostschweizer mit 2:0 durch und verloren später den Final gegen Lugano. Stade-Lausanne-Ouchy und die Grasshoppers spielten 2020 im Sechzehntelfinal zum bisher einzigen Mal gegeneinander. Die Zürcher siegten mit 2:1.
Die beiden Halbfinals finden am 18. und 19. April statt.
