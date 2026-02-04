La Suisse va-t-elle perdre un nouveau talent?

Convoité par la Croatie, David Vujevic est au cœur d’un nouveau bras de fer international. Le défenseur du FC Zurich pourrait aussi figurer dans les plans de la Suisse M21.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le football suisse est à nouveau attaqué! Après Eman Kospo, Leon Avdullahu et Albian Hajdari, c’est David Vujevic qui est dragué par une autre fédération, la Croatie. Selon nos informations, le défenseur central du FC Zurich, âgé de 19 ans, fait partie des cibles d’Ivica Olic, entraîneur de la sélection M21.

L’ancien attaquant, passé notamment par le Bayern Munich, est tombé sous le charme du natif de Zurich et souhaiterait le convoquer lors du rassemblement de mars. L’Association suisse de football n’est pas en reste et a également coché son nom. En octobre dernier, David Vujevic, alors tout juste de retour de blessure, faisait partie des éléments préconvoqués par Gian Luca Privitelli, coach des M20, sans finalement intégrer le cadre qui a affronté l'Angleterre (1-0) et la Pologne (1-4). Le Zurichois pourrait cette fois-ci être appelé, également en mars, par le nouveau sélectionneur des M21 Alexander Frei. Reste à savoir vers quelle sélection il se tournera.

Douze apparitions avec le FCZ, déjà un pilier de l’équipe

David Vujevic a fait ses débuts professionnels en avril 2025 avec le FC Zurich, enchaînant trois rencontres. C'est depuis le mois de novembre dernier et son retour de blessure que le défenseur central s’est imposé comme titulaire indiscutable dans la défense à quatre, puis à trois, de Dennis Hediger, et fait partie des rares satisfactions jusqu’à présent de la saison zurichoise.

Des prestations qui ont rapidement fait circuler son nom à travers l’Europe. Plusieurs clubs étrangers, notamment en Italie, ont déjà manifesté leur intérêt cet hiver. Le solide défenseur central est resté à Zurich, où il est sous contrat jusqu’en 2030.