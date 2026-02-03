Menant tranquillement 2-0 dans son quart de finale de Coupe face à GC, Sion s'est fait rejoindre à 2-2 à cause d'une boulette d'Anthony Racioppi. Les Valaisans ont repris l'avantage, mais ont fini par s'incliner 3-4. Quel scénario fou! Et quels regrets surtout...

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

3821 spectatrices et spectateurs, voilà une affluence dramatique pour un quart de finale de Coupe de Suisse entre deux équipes de Super League, mais les nombreux absents ont eu tort, car la fin de match a été dramatique entre GC et Sion ce mardi au Letzigrund et a donné lieu à un très joli spectacle et à des émotions que le football sait offrir, parfois, à ceux qui lui consacrent leur soirée.

Il y a eu un résultat cependant, et donc un vainqueur et un perdant, mais aussi et surtout la crainte de regrets éternels pour le FC Sion, qui menait 2-0 à un quart d'heure la fin, puis 3-2 à l'entame des arrêts de jeu. Malgré ces deux situations confortables, les Valaisans se sont retrouvés éliminés par un GC accrocheur et fougueux, à défaut d'être flamboyant. Sion ne retrouvera donc pas les demi-finales de la Coupe de Suisse, une hauteur fréquentée il n'y a pas si longtemps, en 2024, avec cette défaite polémique face à Lugano, un soir où l'absence de VAR avait joué en la défaveur du club de Challenge League.

Pas de trophée majeur pour le FC Sion depuis 2015

Cette fois, pas question de parler de l'arbitrage: les Sédunois ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes: ce sont eux qui ont laissé filer cette qualification et personne d'autre. L'immense et intense déception de ce mardi, les Valaisans risquent de la traîner longtemps et il faut espérer pour eux qu'ils tournent rapidement la page et puissent se re-concentrer sur le championnat. Le FC Sion va donc vivre une nouvelle saison sans titre majeur, une sécheresse qui court depuis 2015 (hors titre de champion de Challenge League...) et qui est de loin la plus longue de leur histoire récente.

Un but d'avance pour Sion à la pause

Sion a bien débuté le match et ouvert le score dès la 7e minute grâce à Kreshnik Hajrizi, lequel a parfaitement repris de la tête un centre de Baltazar et a pu placer le FC Sion devant. La première mi-temps se terminait d'ailleurs sur ce but d'avance pour les Valaisans après quarante-cinq minutes à vrai dire plutôt ternes et dispensables.

Didier Tholot a procédé à ses deux premiers changements à l'heure de jeu en faisant entrer Benjamin Kololli et Josias Lukembila pour Théo Berdayes et Winsley Boteli. L'attaquant genevois du FC Sion, buteur décisif samedi à Genève lors du Derby du Rhône, a confirmé ce que tout le monde pressentait: il est aujourd'hui un très bon joker, capable de dynamiter une défense sur dix minutes, mais est bien trop léger pour assumer seul la pointe de l'attaque. Il n'a pas démérité, s'est même créé une occasion, mais il a été surtout dominé par la défense centrale de GC et la stature de Rilind Nivokazi (suspendu) a beaucoup manqué au FC Sion ce mardi au Letzigrund.

Benjamin Kololli croit offrir la victoire à Sion...

L'intuition de Didier Tholot était d'ailleurs la bonne, comme souvent, puisque Benjamin Kololli pouvait inscrire ce que tout le monde pensait être le but de la sécurité à la 71e, celui du 2-0, au terme d'une contre-attaque bien menée par les Valaisans. Sion déjà en demi-finale? Non! GC marquait un but splendide à la 76e grâce à son artiste Jonathan Asp Jensen et revenait à 2-1. Quelle frappe du Danois, après un petit dribble de dégagement bien senti!

Grasshopper revenait même, stupeur, à 2-2 à la 80e, Emmanuel Tsimba reprenant de près un ballon relâché par Anthony Racioppi, extrêmement fautif en la circonstance sur ce tir de Samuel Krasniqi qui n'aurait pas dû être de nature à inquiéter un gardien de sa classe. La boulette du gardien du FC Sion offrait l'égalisation aux Sauterelles, mais il est également juste de relever qu'il a accompli un arrêt formidable à la 83e devant Jonathan Asp Jensen.

... Josias Lukembila aussi!

Cette parade n'était de loin pas anecdotique puisque Josias Lukembila inscrivait le 3-2 pour Sion à la 85e alors que GC était de loin la meilleure équipe sur le terrain en cette fin de match. Mais là encore, Grasshopper revenait au score dans les arrêts de jeu grâce à Michael Frey! Scénario incroyable au Letzigrund et prolongations entre GC et Sion! Quelle folie!

Emmanuel Tsimba fait couler le FC Sion

L'ambiance devenait alors électrique malgré l'affluence famélique et les tribunes s'animaient grandement, même au-delà des deux kops. Le 4-3 inscrit par Emmanuel Tsimba après quatre minutes lors des prolongations accentuait encore l'atmosphère frénétique.

Grasshopper verra donc les demi-finales, où il sera opposé à l'une de ces cinq équipes: Yverdon, Stade-Lausanne, Lucerne, Saint-Gall ou Bâle. Le constat est clair et réjouissant pour les Sauterelles: oui, il est permis de rêver. Et les regrets sont immenses pour le FC Sion. Plus grands que jamais, même, serait-on tenté d'écrire.