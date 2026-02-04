DE
Er spielte acht Jahre in der Bundesliga
FCZ hat neuen Abwehrchef gefunden

Nachdem der FCZ in diesem Transferfenster bereits einige Innenverteidiger verloren hat, haben die Zürcher jetzt einen neuen Abwehrboss gefunden. Wie Blick weiss, kommt der Deutsche Alexander Hack.
Publiziert: 18:15 Uhr
Aktualisiert: 18:20 Uhr
1/5
Alexander Hack wird neuer Abwehrchef des FCZ.
Foto: imago/Beautiful Sports
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn Lindroos

Der FCZ ist auf seiner Suche nach einem neuen Abwehrchef fündig geworden. Gemäss Informationen von Blick wird Innenverteidiger Alexander Hack (32) nach Zürich wechseln.

Hack bringt ordentlich Erfahrung in die junge Mannschaft von Dennis Hediger (39). Der Deutsche spielte von 2015 bis 2023 acht Jahre für Mainz 05 und absolvierte in dieser Zeit 145 Spiele für den FSV.

Zuletzt in der MLS

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Saudi-Arabien spielte Hack zuletzt für die New York Red Bulls in der MLS. Dort löste er seinen Vertrag nach 25 Spielen im Januar aber wieder auf. Jetzt folgt also der Wechsel nach Zürich.

Für die Zürcher ist es ein Neuzugang, den man dringend benötigt. Nach dem Abgang von Mariano Gomez (26) und weiteren Defensivspielern konnte die Abwehr in den ersten Spielen der Rückrunde nicht überzeugen. Jetzt soll Alexander Hack für Stabilität sorgen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
