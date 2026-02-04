Nachdem der FCZ in diesem Transferfenster bereits einige Innenverteidiger verloren hat, haben die Zürcher jetzt einen neuen Abwehrboss gefunden. Wie Blick weiss, kommt der Deutsche Alexander Hack.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Der FCZ ist auf seiner Suche nach einem neuen Abwehrchef fündig geworden. Gemäss Informationen von Blick wird Innenverteidiger Alexander Hack (32) nach Zürich wechseln.

Hack bringt ordentlich Erfahrung in die junge Mannschaft von Dennis Hediger (39). Der Deutsche spielte von 2015 bis 2023 acht Jahre für Mainz 05 und absolvierte in dieser Zeit 145 Spiele für den FSV.

Zuletzt in der MLS

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Saudi-Arabien spielte Hack zuletzt für die New York Red Bulls in der MLS. Dort löste er seinen Vertrag nach 25 Spielen im Januar aber wieder auf. Jetzt folgt also der Wechsel nach Zürich.

Für die Zürcher ist es ein Neuzugang, den man dringend benötigt. Nach dem Abgang von Mariano Gomez (26) und weiteren Defensivspielern konnte die Abwehr in den ersten Spielen der Rückrunde nicht überzeugen. Jetzt soll Alexander Hack für Stabilität sorgen.