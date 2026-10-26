Wer ist dein Super-League-Spieler der 11. Runde?

Die 11. Runde der Super League ist Geschichte und fünf Akteure haben besonders auf sich aufmerksam gemacht. Stimme jetzt für deinen Spieler der Runde ab!

Blick Sportdesk

Wer hat dich am Super-League-Wochenende am meisten überzeugt? Folgende fünf Akteure sind für den Award zum Spieler der Runde nominiert:

YB-Spieler Bahereba Guirassy (20) feiert beim Sieg gegen St. Gallen sein Premierentor für die Berner. Mit seinem Treffer zum 2:0 macht er den Deckel drauf und belohnt seinen Auftritt. Für sein erstes YB-Tor bekommt er die Blick-Note 5.

3:30 Highlights im Video: YB nach Witz-Rot gegen Fernandes fassungslos

Karlo Letica (29) zeigt trotz der 1:2-Niederlage des FC Luzern gegen den FC Zürich eine herausragende Leistung zwischen den Pfosten. Mit mehreren starken Paraden hält er seine Mannschaft lange im Spiel. Für seinen Auftritt gibts die Blick-Note 6, die einzige Höchstnote am ganzen Wochenende.

Gegen den Penalty von FCZ-Stürmer Philippe Kény (27) kann aber auch Letica nichts ausrichten. Der Senegalese beweist gegen Luzern Nerven aus Stahl. Mit einem ultralässigen Penalty aus dem Stand bringt er Zürich in Führung und sorgt für Staunen, auch bei FCZ-Trainer Koller. Für seine Leistung bekommt er die Blick-Note 5.

2:57 Highlights im Video: Lässig, lässiger, Kény – dieser Penalty hat Seltenheitswert

Youngster Thomas Lopes (19) lässt die Servette-Fans beim 2:1-Sieg gegen Vaduz jubeln. Er schiesst ein Traumtor aus rund 25 Metern ins Lattenkreuz – Vaduz-Goalie Schaffran ist chancenlos. Für den jungen Offensivspieler ist es zudem der erste Saisontreffer, daher bekommt er die Blick-Note 5.

3:12 Highlights im Video: Zum Geniessen: Lopes-Hammer schlägt im Winkel ein!

Luganos Mittelfeldspieler Uran Bislimi (27) trägt beim 3:2-Auswärtssieg gegen Thun entscheidend zum Erfolg bei. Mit seinem Distanzschuss zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung bringt er Lugano auf Kurs und trägt so seinen Teil am zehnten Sieg im elften Spiel bei. Er bekommt auch die Blick-Note 5.

3:46 Highlights im Video: Bürgy-Bock wird von Joker Ajeti eiskalt ausgenutzt

Doch wer hat sich deiner Meinung nach die Auszeichnung als Spieler der Runde am meisten verdient? Stimme jetzt ab.

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