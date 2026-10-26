Wer ist dein Super-League-Spieler der 11. Runde?

Wer hat dich am Super-League-Wochenende am meisten überzeugt? Folgende fünf Akteure sind für den Award zum Spieler der Runde nominiert:
YB-Spieler Bahereba Guirassy (20) feiert beim Sieg gegen St. Gallen sein Premierentor für die Berner. Mit seinem Treffer zum 2:0 macht er den Deckel drauf und belohnt seinen Auftritt. Für sein erstes YB-Tor bekommt er die Blick-Note 5.
Karlo Letica (29) zeigt trotz der 1:2-Niederlage des FC Luzern gegen den FC Zürich eine herausragende Leistung zwischen den Pfosten. Mit mehreren starken Paraden hält er seine Mannschaft lange im Spiel. Für seinen Auftritt gibts die Blick-Note 6, die einzige Höchstnote am ganzen Wochenende.
Gegen den Penalty von FCZ-Stürmer Philippe Kény (27) kann aber auch Letica nichts ausrichten. Der Senegalese beweist gegen Luzern Nerven aus Stahl. Mit einem ultralässigen Penalty aus dem Stand bringt er Zürich in Führung und sorgt für Staunen, auch bei FCZ-Trainer Koller. Für seine Leistung bekommt er die Blick-Note 5.
Youngster Thomas Lopes (19) lässt die Servette-Fans beim 2:1-Sieg gegen Vaduz jubeln. Er schiesst ein Traumtor aus rund 25 Metern ins Lattenkreuz – Vaduz-Goalie Schaffran ist chancenlos. Für den jungen Offensivspieler ist es zudem der erste Saisontreffer, daher bekommt er die Blick-Note 5.
Luganos Mittelfeldspieler Uran Bislimi (27) trägt beim 3:2-Auswärtssieg gegen Thun entscheidend zum Erfolg bei. Mit seinem Distanzschuss zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung bringt er Lugano auf Kurs und trägt so seinen Teil am zehnten Sieg im elften Spiel bei. Er bekommt auch die Blick-Note 5.
Doch wer hat sich deiner Meinung nach die Auszeichnung als Spieler der Runde am meisten verdient? Stimme jetzt ab.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6