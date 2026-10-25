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Die Lugano-Noten gegen Thun
Bislimi ragt heraus – aber es überzeugen nicht alle

Beim 3:2 in Thun glänzt Lugano längst nicht durchgehend. Ein Torschütze holt die beste Note, ein anderer braucht für seinen grossen Auftritt nur drei Minuten.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Leader Lugano siegt im Berner Oberland mit 3:2.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Benjamin GwerderRedaktor Sport

Der Leader gewinnt auch dann, wenn nicht alles rundläuft. In Thun reicht Lugano eine einzige 5 zum nächsten Sieg. Sie gehört Uran Bislimi, der kurz nach der Pause aus der Distanz zum 2:1 trifft. Dabei hilft Thun-Goalie Steffen kräftig mit. Bislimis früher Fehlpass auf Brighton Labeau bleibt dagegen ohne Folgen.

Auch Dereck Moncada trägt sich in die Torschützenliste ein. Der Angreifer schüttelt vor dem 1:0 Nicolas Bürgy ab und vollendet sicher. Dafür erhält er eine 4. Die gleiche Note verdient sich Lukas Mai: Er verhindert früh einen Abschluss von Furkan Dursun und liefert später mit seinem langen Ball die Vorlage zu Albian Ajetis Treffer.

Der Joker braucht nach seiner Einwechslung nur drei Minuten, um zuzuschlagen. Bürgy patzt, Ajeti zieht los und trifft abgeklärt zum 3:1. Eine Note bekommt er wegen der kurzen Einsatzzeit nicht.

David von Ballmoos hält in der Nachspielzeit den Sieg fest. Erst bringt er einen hohen Ball nicht unter Kontrolle, dann stoppt er aber Riccardo Braschi aus nächster Nähe. Unter dem Strich gibts eine 4. Auch Mattia Zanotti kommt auf diese Note: Seine starke Grätsche gegen Nils Reichmuth verhindert den möglichen Ausgleich zum 2:2. Später verursacht er allerdings den umstrittenen Handspenalty.

Hannes Delcroix bleibt trotz seines präzisen Zuspiels zum Führungstor bei einer 3. Auch Damian Kelvin, Yanis Cimignani und der eingewechselte Martim Marques müssen sich mit einem Dreier begnügen. Lugano siegt – eine durchgehend überzeugende Vorstellung ist es nicht.

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