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FCZ-Noten zum Sieg gegen FCL
Zwei Ungenügende – aber auch zwei gute Rückkehrer

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 2:1 von Zürich gegen Luzern.
Publiziert: vor 58 Minuten
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1/6
Der FC Zürich darf jubeln.
Foto: keystone-sda.ch
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Florian RazReporter Fussball

Silas Huber spart sich seine grösste Tat für die 94. Minute auf, als er einen Abschluss von Pius Dorn aus nächster Nähe reflexstark zur Ecke lenkt. Dem FCZ-Goalie gelingt ein durchwegs gutes Spiel. Der Rest der Abwehr hat immer wieder mal einen Wackler drin. Besonders Doron Lichtenstein, der gegen den besten Luzerner – Matteo Di Giusto – einen ganz schwierigen Abend erlebt.

Im Zentrum ist Alexander Hack nach einer überstandenen Kopfverletzung zurück. Der Deutsche hat vor der Pause zwei fiese Fehlpässe drin – zeigt sich aber ansonsten stark verbessert. Hinten rechts kommt Sebastian Walker nach einer Verletzung zurück – und überzeugt mit schnörkellosem Spiel. Seine Flanken dürfen noch besser werden. Aber sein Ballgewinn vor dem 2:0 ist wichtig.

Im Zentrum darf sich Miguel Reichmuth nicht Torschütze nennen, weil sein Schuss beim 2:0 ohne Meng Freimanns Ablenker klar neben das Tor geflogen wäre. Das Mittelfeld wirkt eine Stunde lang präsenter als beim Cup-Aus gegen Aarau. Danach aber schafft es keiner, dem Zürcher Spiel die nötigen Verschnaufpausen zu geben.

Im Angriff holt Umeh Emmanuel den Penalty heraus, den Philippe Kény danach eiskalt verwandelt.

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SP
TD
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1
FC Lugano
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10
24
28
2
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11
17
25
3
FC Sion
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10
6
19
4
FC Zürich
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11
-3
17
5
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Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
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10
-3
13
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11
-6
12
9
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10
-10
10
10
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11
-1
9
11
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Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
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10
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