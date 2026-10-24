Silas Huber spart sich seine grösste Tat für die 94. Minute auf, als er einen Abschluss von Pius Dorn aus nächster Nähe reflexstark zur Ecke lenkt. Dem FCZ-Goalie gelingt ein durchwegs gutes Spiel. Der Rest der Abwehr hat immer wieder mal einen Wackler drin. Besonders Doron Lichtenstein, der gegen den besten Luzerner – Matteo Di Giusto – einen ganz schwierigen Abend erlebt.

Im Zentrum ist Alexander Hack nach einer überstandenen Kopfverletzung zurück. Der Deutsche hat vor der Pause zwei fiese Fehlpässe drin – zeigt sich aber ansonsten stark verbessert. Hinten rechts kommt Sebastian Walker nach einer Verletzung zurück – und überzeugt mit schnörkellosem Spiel. Seine Flanken dürfen noch besser werden. Aber sein Ballgewinn vor dem 2:0 ist wichtig.

Im Zentrum darf sich Miguel Reichmuth nicht Torschütze nennen, weil sein Schuss beim 2:0 ohne Meng Freimanns Ablenker klar neben das Tor geflogen wäre. Das Mittelfeld wirkt eine Stunde lang präsenter als beim Cup-Aus gegen Aarau. Danach aber schafft es keiner, dem Zürcher Spiel die nötigen Verschnaufpausen zu geben.

Im Angriff holt Umeh Emmanuel den Penalty heraus, den Philippe Kény danach eiskalt verwandelt.

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