Servette tritt torgefährlicher auf, hat in dieser Partie jedoch bei weitem weniger Ballbesitz (34 Prozent) als Vaduz. Nach dem Führungstreffer überlassen die Grenats den Ball vollständig Vaduz und schaffen es nicht, das Spiel zu entscheiden. Nach dem Ausgleich können sie jedoch reagieren und sich die drei Punkte sichern.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
0:0
11
15
23
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
0:0
11
-2
17
5
FC Zürich
11
-3
17
6
Servette FC
11
2
16
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6