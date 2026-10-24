Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Servette-Spieler zum 2:1-Sieg gegen Vaduz.

Thomas Freiburghaus

Servette tritt torgefährlicher auf, hat in dieser Partie jedoch bei weitem weniger Ballbesitz (34 Prozent) als Vaduz. Nach dem Führungstreffer überlassen die Grenats den Ball vollständig Vaduz und schaffen es nicht, das Spiel zu entscheiden. Nach dem Ausgleich können sie jedoch reagieren und sich die drei Punkte sichern.