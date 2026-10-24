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Servette-Noten zum Vaduz-Match
Ein Genfer Quartett verdient Sonderlob

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Servette-Spieler zum 2:1-Sieg gegen Vaduz.
Publiziert: vor 2 Minuten
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1/11
Thomas Lopes feiert sein Traumtor.
Foto: keystone-sda.ch
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Thomas Freiburghaus

Servette tritt torgefährlicher auf, hat in dieser Partie jedoch bei weitem weniger Ballbesitz (34 Prozent) als Vaduz. Nach dem Führungstreffer überlassen die Grenats den Ball vollständig Vaduz und schaffen es nicht, das Spiel zu entscheiden. Nach dem Ausgleich können sie jedoch reagieren und sich die drei Punkte sichern.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0:0
11
15
23
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0:0
11
-2
17
5
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
6
Servette FC
Servette FC
11
2
16
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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