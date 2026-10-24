Naja, irgendwie wars lauwarm, was St. Gallen in Bern abliefert. In der ersten Halbzeit kontrolliert, mit starkem Fokus auf die Defensive. Was aufgeht: Man lässt wenig zu. Doch als die Tore fallen, ist die Reaktion auch irgendwie lauwarm. Trotz der einen oder anderen Chance. Und so sind auch die Noten: Auch irgendwie lauwarm. Die beiden Stürmer Baldé und Hunziker sind nicht wirklich gut. Zumal Hunziker bei Essendes 1:0 interessierter Zuschauer ist. Auch von Boukhalfa kommt zu wenig. Die drei kriegen eine 3. Die Defensive hingegen, die stimmt meistens. Die beiden Tor haben stehende Bälle zum Ursprung. Krasse individuelle Fehler gibts da nicht, ausser bei Hunzikers Passivität. Beim zweiten Tor bringt man halt die Kugel nie fort, weil sie nie einem St. Galler vor die Füsse fällt. So gibt es für die übrigen Espen eine 4. Der einzige, der sich eine 5 verdient, ist Goalie Zigi, der hält, was zu halten ist und bei den beiden Toren absolut machtlos ist.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
10
6
19
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6