Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten von der 0:2-Niederlage von St. Gallen gegen YB.

Alain Kunz Reporter Fussball

Naja, irgendwie wars lauwarm, was St. Gallen in Bern abliefert. In der ersten Halbzeit kontrolliert, mit starkem Fokus auf die Defensive. Was aufgeht: Man lässt wenig zu. Doch als die Tore fallen, ist die Reaktion auch irgendwie lauwarm. Trotz der einen oder anderen Chance. Und so sind auch die Noten: Auch irgendwie lauwarm. Die beiden Stürmer Baldé und Hunziker sind nicht wirklich gut. Zumal Hunziker bei Essendes 1:0 interessierter Zuschauer ist. Auch von Boukhalfa kommt zu wenig. Die drei kriegen eine 3. Die Defensive hingegen, die stimmt meistens. Die beiden Tor haben stehende Bälle zum Ursprung. Krasse individuelle Fehler gibts da nicht, ausser bei Hunzikers Passivität. Beim zweiten Tor bringt man halt die Kugel nie fort, weil sie nie einem St. Galler vor die Füsse fällt. So gibt es für die übrigen Espen eine 4. Der einzige, der sich eine 5 verdient, ist Goalie Zigi, der hält, was zu halten ist und bei den beiden Toren absolut machtlos ist.