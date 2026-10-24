Wow. Was für ein Auftritt des FC Luzern. Beim 1:2 gegen den FCZ sieht es lange so aus, als stehe eine Schülermannschaft auf dem Rasen. Gleich drei aus der Startformation holen sich die Note 1 ab: sehr schlecht.

Tyron Owusu ist im zentralen Mittelfeld unsichtbar. Lucas Ferreira verliert 60 Prozent seiner Duelle am Boden und ist offensiv inexistent. Meng Freimann schliesslich verursacht im Kamikaze-Stil den Elfmeter und ist nie der Abwehrchef, den dieser schlingernde FCL bräuchte. Das Eigentor zum 0:2 ist da noch das geringste Problem – er wird von Miguel Reichmuth angeschossen.

Die restlichen Luzerner heben sich allerdings nicht gross von diesem Trio ab. Immerhin in diesem Punkt beweisen die Innerschweizer mannschaftliche Geschlossenheit. Grosse Ausnahme: Karlo Letica, der im Tor einen starken Auftritt hinlegt. Mittlere Ausnahme: Matteo Di Giusto, der als einziger Feldspieler so etwas wie eine vernünftige Partie zeigt.

Bei diesem schwachen Auftritt der Stammspieler könnte sich Nando Toggenburger zum grossen Gewinner der Partie aufschwingen. Aber der Stürmer vergibt in der 60. Minute eine Riesenchance, als er aus elf Metern nicht einmal das Tor trifft. In der 89. rutscht er aus, als er aus 16 Metern schiessen könnte.

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