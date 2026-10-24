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Hui und Pfui beim FCL
Einmal gibts die Bestnote – und drei kassieren Höchststrafe

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten von der 1:2-Niederlage von Luzern gegen Zürich.
Publiziert: vor 30 Minuten
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1/6
Der FC Zürich darf jubeln.
Foto: keystone-sda.ch
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Florian RazReporter Fussball

Wow. Was für ein Auftritt des FC Luzern. Beim 1:2 gegen den FCZ sieht es lange so aus, als stehe eine Schülermannschaft auf dem Rasen. Gleich drei aus der Startformation holen sich die Note 1 ab: sehr schlecht.

Tyron Owusu ist im zentralen Mittelfeld unsichtbar. Lucas Ferreira verliert 60 Prozent seiner Duelle am Boden und ist offensiv inexistent. Meng Freimann schliesslich verursacht im Kamikaze-Stil den Elfmeter und ist nie der Abwehrchef, den dieser schlingernde FCL bräuchte. Das Eigentor zum 0:2 ist da noch das geringste Problem – er wird von Miguel Reichmuth angeschossen.

Die restlichen Luzerner heben sich allerdings nicht gross von diesem Trio ab. Immerhin in diesem Punkt beweisen die Innerschweizer mannschaftliche Geschlossenheit. Grosse Ausnahme: Karlo Letica, der im Tor einen starken Auftritt hinlegt. Mittlere Ausnahme: Matteo Di Giusto, der als einziger Feldspieler so etwas wie eine vernünftige Partie zeigt.

Bei diesem schwachen Auftritt der Stammspieler könnte sich Nando Toggenburger zum grossen Gewinner der Partie aufschwingen. Aber der Stürmer vergibt in der 60. Minute eine Riesenchance, als er aus elf Metern nicht einmal das Tor trifft. In der 89. rutscht er aus, als er aus 16 Metern schiessen könnte.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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10
24
28
2
BSC Young Boys
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11
17
25
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC Zürich
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
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10
-10
10
10
FC Vaduz
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11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
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10
-9
6
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