Beim Heimspiel am Samstagabend kämpft St. Gallen gegen Lugano um die mögliche Rückeroberung der Super-League-Spitze (20.30 Uhr). Wer heiss ist, wer fehlt – und wen Goalie Zigi zum Penaltypunkt schicken würde. Das Espen-Inside.

1/6 Hat was zu sagen: Lawrence Ati Zigi. Auch an der Espen-Pressekonferenz. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Ein grosses Thema bei St. Gallen sind die U21-Talente

Der deutsche Verteidiger Gaal ging sogar ein Spiel der Jungs schauen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Die St. Galler Rasselbande erobert die Schweizer U21-Nati! Mit Cyrill May (18), Corsin Konietzke (19) und Alessandro Vogt (20) spielen gleich drei Espen eine tragende Rolle in den Überlegungen von U21-Nati-Coach Sascha Stauch. FCSG-Trainer Enrico Maassen sagt: «Das ist der Lohn ihrer harten Arbeit, alle haben in den letzten Wochen stabile Leistungen gezeigt.» Bemerkenswert: Sowohl Konietzke als auch May könnten noch eine Stufe drunter spielen. Maassen selbst war am Montag im Testkick gegen Albanien nicht vor Ort, stattdessen reiste Innenverteidiger Tom Gaal freiwillig ins Brügglifeld, um seine Teamkollegen zu unterstützen. Maassen sagt: «Das zeigt, welch tragende Rolle Tom innert kürzester Zeit bei uns spielt. Er ist Kommunikator und Connector. Und dazu noch ein guter Fussballer.»

Die grosse Frage

Macht Alessandro Vogt wieder Alessandro-Vogt-Dinge? Fünf Tore hat der Vollblutstürmer in den ersten fünf Super-League-Spielen erzielt, auch für die U21-Nati hat der Aargauer getroffen. Baut Vogt seine Führung im Torschützenranking weiter aus? Maassen sagt: «Er macht das hervorragend und hat auf den letzten 25 Metern diesen absoluten Willen. Aber es ist mir fast ein bisschen zu viel Alessandro. Vor drei Monaten hat niemand von ihm gesprochen, jetzt will jeder etwas von ihm.»

Gesagt ist gesagt

«Carlo soll schiessen.» FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi sorgt an der PK für Lacher, weil er einen auf Trainer macht. Auf die Frage, wer am Samstag gegen Lugano einen allfälligen Penalty schiessen soll, lässt sich Maassen nicht in die Karten blicken. Zigi aber fordert Carlo Boukhalfa. Er muss es wissen. Weil die Espen im Training Penaltys geübt haben – und der Neuzugang vom Punkt den besten Eindruck machte. Beim 0:1 gegen Luzern hatte Christian Witzig in der Schlussminute versemmelt.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, May; Neziri; Vandermersch, Boukhalfa, Görtler, Okoroji; Vogt, Baldé.

Wer fehlt?

Verletzt: Fazliji, Daschner, Ambrosius.

Bei Lukas Daschner dürfte es noch drei bis vier Wochen dauern, bis er nach seiner Knieverletzung wieder zur Verfügung steht, Ambrosius wird früher zurückerwartet. Fazliji erholt sich noch immer von seinem Kreuzbandriss.

Neben dem Platz

Leitwolf Lukas Görtler wird Papa. «New Chapter», schreibt der FCSG-Captain auf Instagram und postet ein Bild von sich und seiner hochschwangeren Frau. Lukas und Helena Görtler sind seit drei Jahren verheiratet, nun schreibt das Paar ein neues Kapitel.

Hast du gewusst, dass ...

…. Enrico Maassen vor der Saison mit dem Gedanken spielte, in einem 3-4-3-System mit drei Stürmern aufzulaufen? Weil Alessandro Vogt in der Vorbereitung aber physisch bereit war und Tor um Tor erzielte, verwarf der FCSG-Coach diesen Plan und lässt in einem 3-5-2 agieren.

Aufgepasst auf

Carlo Boukhalfa. Reisst Kilometer um Kilometer ab, gilt als einer der laufstärksten Spieler im Kader der St. Galler. Stopft Löcher im Zentrum, ist präsent. Für den FC St. Pauli absolvierte der gebürtige Freiburger in der letzten Saison 25 Bundesliga-Einsätze. Er ist nicht nur aus diesem Grund ein Top-Transfer für Super-League-Verhältnisse.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

Görtler, Vogt beide 4,8 Stanic, Neziri beide 4,6 Okoroji, Zigi beide 4,5

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic.

Der Gegner

Der Transfersommer, in dem bei Lugano so viel planlos wirkte, ist aus Tessiner Sicht endlich vorbei. Kehrt nun Ruhe ein? Hier erscheint das Lugano-Inside.

6 Spieltag

Sa., Thun – Basel, 18 Uhr

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr

So., Winterthur – Sion, 14 Uhr

So., GC – Lausanne, 16.30 Uhr

So., Luzern – YB, 16.30 Uhr