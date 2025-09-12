FCSG-Captain Görtler wird Papi

1/4 Lukas Görtler hat allen Grund zur Freude. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Lukas Görtler und Frau Helena erwarten ihr erstes Kind

Das Paar ist seit 2014 zusammen und heiratete 2019

Helena ist im neunten Monat schwanger, Geburt steht kurz bevor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die Familie des FC St. Gallen bekommt Zuwachs. Lukas Görtler (31) wird erstmals Papi. Die frohe Botschaft verkündet der Captain auf Instagram. Zu einer Reihe Fotos, die ihn mit seiner schwangeren Frau Helena zeigen, schreibt das Ehepaar: «Neues Kapitel».

Dieses Kapitel beginnt für die Görtlers schon bald. Denn die werdende Mutter verrät, dass sie bereits im neunten Monat schwanger ist. Lukas und Helena sind seit 2014 ein Paar. 2019, im Jahr als der Mittelfeld-Stratege von Utrecht zum FCSG wechselte, machte er ihr auf den Seychellen den Heiratsantrag. Drei Jahre später folgte die Traumhochzeit. In seiner Heimatstadt Bamberg (De) sagten sie im Familien- und Freundeskreis standesamtlich «Ja» zueinander, wenige Tage später folgte die kirchliche Trauung in der Bodensee-Region.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bei Görtler läufts damit aktuell auf wie neben dem Rasen. Zwar hat er seit seinem Treffer und dem Eigentor beim 2:1-Sieg gegen Meister Basel in der ersten Runde kein weiteres Mal eingenetzt. Dennoch ist St. Gallen nach fünf Runden mit einem Punkt Rückstand erster Verfolger von Leader Thun.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.