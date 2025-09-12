DE
«Neues Kapitel»
FCSG-Captain Görtler wird Papi

Schöne Nachrichten vom FC St. Gallen. Captain Lukas Görtler blickt Vaterfreuden entgegen.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
1/4
Lukas Görtler hat allen Grund zur Freude.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Lukas Görtler und Frau Helena erwarten ihr erstes Kind
  • Das Paar ist seit 2014 zusammen und heiratete 2019
  • Helena ist im neunten Monat schwanger, Geburt steht kurz bevor
Ramona BieriRedaktorin Sport

Die Familie des FC St. Gallen bekommt Zuwachs. Lukas Görtler (31) wird erstmals Papi. Die frohe Botschaft verkündet der Captain auf Instagram. Zu einer Reihe Fotos, die ihn mit seiner schwangeren Frau Helena zeigen, schreibt das Ehepaar: «Neues Kapitel».

Dieses Kapitel beginnt für die Görtlers schon bald. Denn die werdende Mutter verrät, dass sie bereits im neunten Monat schwanger ist. Lukas und Helena sind seit 2014 ein Paar. 2019, im Jahr als der Mittelfeld-Stratege von Utrecht zum FCSG wechselte, machte er ihr auf den Seychellen den Heiratsantrag. Drei Jahre später folgte die Traumhochzeit. In seiner Heimatstadt Bamberg (De) sagten sie im Familien- und Freundeskreis standesamtlich «Ja» zueinander, wenige Tage später folgte die kirchliche Trauung in der Bodensee-Region.

Bei Görtler läufts damit aktuell auf wie neben dem Rasen. Zwar hat er seit seinem Treffer und dem Eigentor beim 2:1-Sieg gegen Meister Basel in der ersten Runde kein weiteres Mal eingenetzt. Dennoch ist St. Gallen nach fünf Runden mit einem Punkt Rückstand erster Verfolger von Leader Thun.

