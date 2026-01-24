Die News der Woche
Servette bestreitet sein drittes Spiel des neuen Jahres, während St. Gallen noch kein einziges in den Beinen hat. Die Grenats haben in zwei Spielen in Genf nur einen Punkt geholt. So klingt diese Reise ans andere Ende der Schweiz fast schon wie ein Endspiel um die Chance auf den Einzug in die Top 6.
Die grosse Frage
Was genau ist mit Keyan Varela los? Der Flügelspieler aus dem eigenen Nachwuchs stand kurz vor einem Wechsel zu Jagiellonia Bialystok, dem Drittplatzierten der polnischen Meisterschaft. Alles schien unter Dach und Fach zu sein. Doch dann zog sich der polnische Verein aus unklaren Gründen zurück. Mehrere Fans von Servette vermuteten sofort Gründe ausserhalb des Sports, während der Agent des Spielers eine Nachricht auf Instagram veröffentlichte, die er kurz darauf wieder löschte. Um den jungen Stürmer herrscht weiterhin Unklarheit. Wird er am Sonntag in St. Gallen für Servette zur Verfügung stehen? Der Hype um ihn hat in den letzten Monaten jedenfalls stark abgenommen.
Gesagt ist gesagt
«Man kann nicht einerseits sagen, dass man junge Talente fördern will – wir haben eine sehr interessante Generation bei den Jahrgängen 2006, 2007, 2008 – und andererseits unüberlegt neue Spieler verpflichten. Es geht nicht darum, nur um der Verpflichtung willen Spieler zu verpflichten», versichert Servette-Trainer Jocelyn Gourvennec. Da die Saison ohnehin schon fast verloren scheint, möchte der Bretone zumindest die Integration der jungen Spieler erfolgreich vorantreiben.
Mögliche Aufstellung
Mall; Allix, Burch, Rouiller, Mazikou; Cognat, Douline; Stevanovic, Ishuayed, Njoh; Mraz.
Wer fehlt?
Florian Ayé und Lamine Fomba (beide gesperrt), Dylan Bronn, Anthony Baron, Loun Srdanovic und Jérémy Frick (alle verletzt).
Hast du gewusst, dass...
... Servette der Eckballkönig der Super League ist? Das Tor von Neuzugang Burch beim 1:1 gegen den FCZ war das 12. nach einer Ecke in der Saison – Bestwert im Ligavergleich.
Aufgepasst auf
Malek Ishuayed (18). Er hat am Freitag einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Der offensive Mittelfeldspieler, ein Produkt der Servette-Nachwuchses, hat unter Jocelyn Gourvennec einen fulminanten Einstand gefeiert. Er war einer der wenigen Lichtblicke im Herbst. Beflügelt ihn der neue Profivertrag?
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 20 Runden:
1. Burch 5,0 (erst 1 Bewertung)
2. Srdanovic 4,3
3. Douline 4,1
Hier gehts zu allen Genfer Noten.
Der Schiedsrichter
Mirel Turkes.
Der Gegner
St. Gallen ist alles andere als erfreut darüber, dass die Rückrunde für sie erst jetzt losgeht. Hier erscheint das FCSG-Inside.
Runde
Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr
Sa., Lugano – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Sion – Luzern, 20.30 Uhr
So., Thun – YB, 14 Uhr
So., FCZ – Basel, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Servette, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
20
18
43
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
20
8
36
4
FC Basel
20
8
33
5
FC Sion
20
6
31
6
BSC Young Boys
20
-2
29
7
FC Lausanne-Sport
20
3
27
8
FC Zürich
20
-7
25
9
FC Luzern
20
-3
21
10
Servette FC
20
-7
21
11
Grasshopper Club Zürich
20
-11
17
12
FC Winterthur
19
-29
10