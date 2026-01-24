Erstes Auswärtsspiel von Servette im neuen Jahr! Nach dem mageren Start treffen die Genfer am Sonntagnachmittag auf St. Gallen (16.30 Uhr). Nicht alles rund läuft auch neben dem Platz. Aber es gibt einen Lichtblick.

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Servette bestreitet sein drittes Spiel des neuen Jahres, während St. Gallen noch kein einziges in den Beinen hat. Die Grenats haben in zwei Spielen in Genf nur einen Punkt geholt. So klingt diese Reise ans andere Ende der Schweiz fast schon wie ein Endspiel um die Chance auf den Einzug in die Top 6.

Die grosse Frage

Was genau ist mit Keyan Varela los? Der Flügelspieler aus dem eigenen Nachwuchs stand kurz vor einem Wechsel zu Jagiellonia Bialystok, dem Drittplatzierten der polnischen Meisterschaft. Alles schien unter Dach und Fach zu sein. Doch dann zog sich der polnische Verein aus unklaren Gründen zurück. Mehrere Fans von Servette vermuteten sofort Gründe ausserhalb des Sports, während der Agent des Spielers eine Nachricht auf Instagram veröffentlichte, die er kurz darauf wieder löschte. Um den jungen Stürmer herrscht weiterhin Unklarheit. Wird er am Sonntag in St. Gallen für Servette zur Verfügung stehen? Der Hype um ihn hat in den letzten Monaten jedenfalls stark abgenommen.

Gesagt ist gesagt

«Man kann nicht einerseits sagen, dass man junge Talente fördern will – wir haben eine sehr interessante Generation bei den Jahrgängen 2006, 2007, 2008 – und andererseits unüberlegt neue Spieler verpflichten. Es geht nicht darum, nur um der Verpflichtung willen Spieler zu verpflichten», versichert Servette-Trainer Jocelyn Gourvennec. Da die Saison ohnehin schon fast verloren scheint, möchte der Bretone zumindest die Integration der jungen Spieler erfolgreich vorantreiben.

Mögliche Aufstellung

Mall; Allix, Burch, Rouiller, Mazikou; Cognat, Douline; Stevanovic, Ishuayed, Njoh; Mraz.

Wer fehlt?

Florian Ayé und Lamine Fomba (beide gesperrt), Dylan Bronn, Anthony Baron, Loun Srdanovic und Jérémy Frick (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass...

... Servette der Eckballkönig der Super League ist? Das Tor von Neuzugang Burch beim 1:1 gegen den FCZ war das 12. nach einer Ecke in der Saison – Bestwert im Ligavergleich.

Aufgepasst auf

Malek Ishuayed (18). Er hat am Freitag einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Der offensive Mittelfeldspieler, ein Produkt der Servette-Nachwuchses, hat unter Jocelyn Gourvennec einen fulminanten Einstand gefeiert. Er war einer der wenigen Lichtblicke im Herbst. Beflügelt ihn der neue Profivertrag?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 20 Runden:

1. Burch 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Srdanovic 4,3

3. Douline 4,1

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes.

Der Gegner

St. Gallen ist alles andere als erfreut darüber, dass die Rückrunde für sie erst jetzt losgeht. Hier erscheint das FCSG-Inside.

21 Runde

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Lugano – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Sion – Luzern, 20.30 Uhr

So., Thun – YB, 14 Uhr

So., FCZ – Basel, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – Servette, 16.30 Uhr

