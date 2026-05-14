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«War einen Versuch wert»
Lichtsteiner spricht offen über die Sommer-Absage

Nur noch einen Spalt weit offen ist die Tür zu Europa für den FC Basel. Deshalb liegt der Fokus schon zu einem grossen Teil auf der Zukunft. Lichtsteiner sagt, warum der FCB in der Vorbereitung zu Hause bleiben dürfte. Hier kommt das FCB-Inside.
Publiziert: 11:24 Uhr
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Aktualisiert: vor 31 Minuten
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Lichtsteiner und Sommer. 2023 traf der damalige FCB-Juniorentrainer auf den damaligen Nati-Goalie Yann Sommer. Zu einer Wiedervereinigung kommts nun nicht.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Weggehen in Vorbereitung? «Wüsste nicht, warum»
  • Yann Sommer? «Natürlich war es einen Versuch wert»
  • Gemeinsames Abschlussessen? Eher nicht
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Simon Strimer und Florian Raz

Die News der Woche

FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner (42) will für die Vorbereitung auf die kommende Saison am liebsten zu Hause bleiben statt in ein Trainingslager zu gehen. «Wir haben hier sehr gute Konditionen, sehr gute Plätze, eine gute Infrastruktur. Die Spieler wären dann auch zu Hause, das ist für sie sehr angenehm. Ich wüsste nicht, warum wir weggehen sollten.» Zuerst aber steht das letzte Heimspiel der Saison an. Und damit der Abschied von Goalie Marwin Hitz (38) und Sportchef Daniel Stucki (44) im Stadion. Basel wird dafür und aufgrund der speziellen Situation im Stadion nach dem Kabinenbrand rund zehn Minuten vor Anpfiff auf dem Platz erscheinen.

Die grosse Frage

Glaubt der FCB noch an Europa? «Für uns geht es darum, das kleine Wunder vielleicht noch zu schaffen. Vor allem aber auch uns mit Stolz und Ehre von unseren Fans zu verabschieden in einer Saison, die alles andere als erfreulich war.» Klar ist, dass der FCB zweimal gewinnen muss, Sion aufgrund des Torverhältnisses zweimal verlieren – und dann muss St. Gallen gegen SLO noch den Cup gewinnen. Verständlich also, dass sich Lichtsteiner nicht mehr auf die Äste hinauslässt.

Gesagt ist gesagt

«Natürlich war es einen Versuch wert.» Das sagt Stephan Lichtsteiner zu den geplatzten FCB-Träumen um Yann Sommer (37). Der Ex-Nati-Goalie hat dem FCB betreffend einer Rückholaktion eine Absage erteilt. Lichtsteiner: «Er spielt seit Jahren auf absolutem Top-Level Fussball. Die Erfahrung und Qualität wäre für unser Team hervorragend gewesen. Aber ich habe damit gerechnet, dass es eher nicht zustande kommt.»

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Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Omeragic, Daniliuc, Schmid; Leroy, Metinho; Salah, Shaqiri, Traoré; Koloto

Wer fehlt?

Kaio Eduardo, Senaya (beide verletzt), Van Breemen (angeschlagen)

Neben dem Platz

Mit dem letzten Spiel am Sonntag in Lugano endet für Basel die Saison. Kommt man dann nochmals zusammen, zum Beispiel für ein gemeinsames Abschlussessen? «Wir sind nicht so romantisch», sagt Lichtsteiner. «Es war eine sehr strenge Saison mit vielen Episoden, die sehr viele Energie gekostet haben. Wir werden uns direkt nach dem Spiel verabschieden.»

Hast du gewusst, dass ...

... der FCB seit eineinhalb Jahren auf einen Sieg gegen St. Gallen wartet? Erstmals in der Super-League-Ära (seit 2003) blieb der FCB gegen die Espen sechs Spiele lang ohne Sieg. Aber: Fünf der sechs Partien waren Auswärtsspiele. Deshalb gilt auch: Seit sieben Heimspielen ist Basel gegen die Ostschweizer ungeschlagen – seit fast fünf Jahren!

Aufgepasst auf ...

... Marwin Hitz. Die letzten beiden Spiele gegen Thun und YB verpasste der 38-Jährige. Zuletzt in Bern war er noch als angeschlagen gemeldet. Nun dürfte er beim letzten Heimspiel wieder auf dem Platz stehen – gegen St. Gallen, seinen ehemaligen Jugendklub, von dem aus er 2008 als 20-Jähriger nach Deutschland zu Wolfsburg zog und seine internationale Karriere startete. Vor vier Jahren kam er aus Dortmund zurück in die Schweiz zum FCB und bestritt 168 Spiele für Rotblau.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:

  1. Schmid 4,2
  2. Daniliuc 4,2
  3. Hitz 4,1

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich

VAR: Michèle Schmölzer

Der Gegner

Wird St. Gallens Abwehrboss Jozo Stanic für das FCB-Spiel wieder fit? Der Deutsch-Kroate hat sich am Knie verletzt, dürfte aber bald wieder dabei sein. Andere Spieler zittern derweil um den Cupfinal. Hier gehts zum FCSG-Inside.

37

Runde

Di., GC – Winterthur 3:2
Di., Luzern – FCZ 1:0
Di., Servette – Lausanne 2:0
Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr
Do., Thun – YB, 16.30 Uhr
Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
36
6
51
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
37
7
50
2
Servette FC
Servette FC
37
6
50
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
37
-12
42
4
FC Zürich
FC Zürich
37
-21
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
37
-28
30
6
FC Winterthur
FC Winterthur
37
-53
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
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Super League
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