Mauro Lustrinelli steht in diesen Tagen im Mittelpunkt, obwohl er bis Saisonende gesperrt ist. Der Thuner Meistertrainer legt unter anderem als DJ auf! Die News zum Saisonendspurt gibts hier im FC-Thun-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lustrinelli: Thema in Berlin – im Fokus auf der Bühne

Thun kickt am Donnerstag offenbar nicht mehr in Stockhorn-Arena

Spielt wieder Stammelf? Alles andere wäre überraschend

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Die News der Woche

Prominent auf der Frontseite der Berliner Tageszeitung «B.Z.» ist am Mittwoch von fünf Trainerkandidaten für den Bundesligisten Union Berlin die Rede. Einer, den das Blatt ins Rennen wirft: Mauro Lustrinelli (50). Der Thuner Meistertrainer hat es den Deutschen besonders angetan. Sie argumentieren: «Union könnte nach dem Glücksfall Urs Fischer das Schweizer Modell wiederholen.» Und weiter: «Lustrinelli wäre für Heldt ein echter Coup!» Horst Heldt (56) ist Sport-Boss bei den Köpenickern und sucht den Nachfolger der Interimstrainerin Marie-Louise Eta (34).

Bevors um die Zukunftsregelung geht, hat Lustrinelli noch anderes vor: Am Freitag wird er bei der offiziellen Meisterfeier in der Innenstadt auflegen! Und zwar zusammen mit DJ Jack Dylan ab etwa 22 Uhr. Dieser freut sich schon: «Mein Featuring des Lebens. Offizieller Release diesen Freitag», schreibt er auf Instagram. Am Donnerstag nach dem Derby gegen YB gibts für Lustrinelli und Co. zuerst den Meisterkübel. Ob Lustrinelli, der die letzten beiden Spiele gesperrt auf der Tribüne verfolgen wird, den Meister nach dem Saisonende tatsächlich verlässt? Dafür muss sicher sehr viel stimmen. Der Tessiner lebt seit Jahren in der Nähe von Thun, ist mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen, die im Teenager-Alter sind, fest in der Region verwurzelt.

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Die grosse Frage

Gewinnt Thun erstmals dreimal in Folge gegen YB? Nach dem verlorenen Spiel am letzten Sonntag in Sion direkt nach den Feierlichkeiten auf Ibiza präsentiert sich die Ausgangslage für den frischgebackenen Meister nun wieder anders. Obwohl die Meisterschaft entschieden ist, hat dieses Derby für die Fans und den Klub eine grosse Wichtigkeit, zumal danach im Stadion der Meisterkübel in die Höhe gestemmt wird. Dass die Thuner Elf wie im Wallis durcheinandergewirbelt wird, wäre deshalb eine grosse Überraschung. Mit der B-Elf in Sion hat Thun zudem sichergestellt, dass die vorbelasteten Teamstützen wie Bertone, Imeri, Matoshi oder Steffen bei diesem Highlight gegen den Kantonsrivalen nicht gesperrt sind.

13:58 Exklusiver Einblick: Warum «Arschlöchle» zum Thuner Erfolgsrezept gehört

Gesagt ist gesagt

«Das ist einfach zu beantworten. Noch nicht viele bei uns haben den Pokal je in die Höhe gestemmt. Auch wenn es für beide Teams nur noch um die Ehre geht, ist das Derby für die Fans und uns sehr wichtig. Ganz ein schönes Spiel.» – Das sagt Jan Bamert zur Frage, welches der letzten beiden Spiele das grössere Highlight sei. Das Derby am Donnerstag oder der Saisonabschluss am Sonntag gegen den hartnäckigsten Verfolger St. Gallen.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Fehr, Bamert, Bürki, Heule; Bertone, Käit; Imeri, Matoshi; Ibayi, Rastoder.

Wer fehlt?

Lustrinelli (Trainer), Meichtry (beide gesperrt). Heule (Handverletzung, fraglich).

Neben dem Platz

Nun musste es offenbar sehr schnell gehen: Bereits am Donnerstag beim Derby gegen YB soll der FC Thun nicht mehr in der Stockhorn-Arena kicken, sondern im unbenannten Visana-Stadion. Der Versicherer ist seit letztem Sommer Stadionbesitzer und seit noch etwas längerer Zeit Hauptsponsor des FC Thun. Der Klub muss aufgrund des Deals keine Stadionmiete mehr bezahlen, erhält zudem den Gewinn aus anderen Events im Stadion wie Konzerten und zusätzlich 300 Tausend Franken pro Jahr für die Nachwuchsförderung und den Frauenfussball – bis 2036!

Hast du gewusst, dass...

... Lustrinelli-Stellvertreter Yves Zahnd (40) als Thun-Spieler einst drei Derbys gegen YB in der Super League bestritten hat? Alle im Jahr 2007. Zweimal gab es ein 0:0, einmal verlor Thun 1:3.

Aufgepasst auf

Die Stammspieler. Steffen, Bertone, Imeri, Rastoder. Sie alle bestritten beim 0:2 am Sonntag in Sion keine Minute. Führen sie Thun zurück zum Siegen?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 36 Runden:

Bertone 4,6 Montolio 4,5 Rastoder 4,4

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

VAR: Sandro Schärer.

1:28 «Musste Social Media löschen»: Schiri Kanagasingam spricht über Angriffe auf die Familie

Der Gegner

YB-Spieler Christian Fassnacht hat das Rennen um den Torschützenkönig nochmals heisser gemacht. Er liegt nun gleichauf mit Bedia an der Spitze. Bei den Stadtbernern geht es ansonsten um Fragen wie jene, welche Spieler zur WM fahren. Der erste ist schon bekannt. Hier erscheint das YB-Inside.

37 Runde

Di., GC – Winterthur 3:2

Di., Luzern – FCZ 1:0

Di., Servette – Lausanne 2:0

Do., Basel – St. Gallen, 16.30 Uhr

Do., Thun – YB, 16.30 Uhr

Do., Sion – Lugano, 16.30 Uhr