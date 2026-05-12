Essenstechnisch ist die Schützenwiese etwas vom Besten, was die Super League zu bieten hat. Doch es gibt noch zig andere Gründe, warum der Abstieg des FCW ein Verlust für die Liga ist.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Fussballerisch wars Magerkost, was der FCW in dieser Saison im heimischen Stadion geboten hat. Kulinarisch bietet die Schützenwiese hingegen alles, was der Magen begehrt. Momos gibts dort, Fish and Chips, den Winti-Spiess, Hotdogs von Frau Hund, Pizza, Wurst, Waffeln, Fondue-Schnitten und noch viel mehr.

Winterthur hat aber nicht nur ein vielfältiges Essensangebot zu bieten, sondern steht allgemein für Diversität. In wohl keinem anderen Fussballstadion der Schweiz gibt es mehr Sticker gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie. Die Regenbogenfahne ist omnipräsent. Friede, Freiheit, Fussball lautet das Motto.

Das geht vielen auf den Wecker. Das deutsche Fussballmagazin «11 Freunde» schrieb von einem «Kirchentags-Kumbaya-Slogan.» Andere nerven sich darüber, dass der FCW bloss eine billige St.-Pauli-Kopie sei.

Im Gegensatz zum Millerntor aber ist die Stimmung auf der Schützenwiese selten aufgeladen, fast nie negativ. Selbst nach Debakel-Niederlagen und Sieglos-Serien wird die Mannschaft gefeiert. Und die Schiris kriegen hinterher im Vereinslokal etwas zu essen, statt von den Fans aufs Dach.

Aus sportlicher Sicht ist der Abstieg der Winterthurer logisch. Wer von 37 Spielen bloss fünf gewinnt, hat in der Super League rein gar nichts verloren.

Als Farbtupfer aber wird der Verein fehlen. Essenstechnisch sowieso.