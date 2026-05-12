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Sommer erteilt dem FC Basel eine Absage

Yann Sommer kehrt vorerst nicht zum FC Basel zurück. Der Inter-Goalie hat sich gegen eine Heimkehr entschieden, obwohl eine Delegation aus Basel ihn in Mailand überzeugen wollte.
Publiziert: 20:30 Uhr
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Yann Sommer sagt «Nein» zum FC Basel.
Foto: Getty Images
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Andri BäggliRedaktor Sport

Die FCB-Fans haben spekuliert und gehofft, dass Inter-Goalie Yann Sommer (37) nach Basel zurückkehrt. Wie die «bz Basel» schreibt, wird es aber dazu nicht kommen. Sommer habe sich dagegen entschieden, bereits jetzt in die Heimat zurückzukehren – das obwohl vor kurzem noch eine Delegation in Mailand gewesen sei, um den 37-Jährigen von einer Rückkehr zu überzeugen.

Sommer selbst hat sich noch nicht über seine Zukunft geäussert. Es gibt laut italienischen Medien die Option, dass Sommer bei Inter bleibt. Allerdings wäre er dort nur als Ersatzkeeper vorgesehen. In der Sommerpause dürften aber auch andere Optionen aus dem Ausland auf den Ex-Nati-Goalie zukommen. Das Sommer-Märchen für die Basel-Fans bleibt aber aus.

Nun ist Jonas Omlin (32) der Topfavorit auf den Job zwischen den Pfosten. Der Gladbach-Keeper wurde im Winter an Leverkusen ausgeliehen, ist aber in dieser Saison zu keinem einzigen Einsatz gekommen. Gut möglich, dass für ihn eine Rückkehr zu seiner alten Liebe in Frage kommt.

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