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«Sommer-Rückkehr zu Basel – die Idee gibts in seinem Kopf»
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Nächste FCB-Rückhol-Aktion?«Sommer-Rückkehr zu Basel – die Idee gibts in seinem Kopf»

Noch ist nichts entschieden
Inter will Sommer als Ersatz-Goalie behalten

Inter Mailand will den Vertrag mit Yann Sommer um ein Jahr verlängern – allerdings nur als Ersatztorhüter. Eine Entscheidung über seine Zukunft wird jedoch erst im Juni erwartet.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Wo spielt Yann Sommer in der nächsten Saison?
Foto: Getty Images
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Andri BäggliRedaktion Sport

Wo spielt Yann Sommer nächste Saison? Es ist die Frage, die vor allem die Basel-Fans träumen lässt. Der Vertrag des 37-Jährigen bei Inter Mailand läuft Ende dieser Spielzeit aus, eine Rückkehr zu seiner alten Liebe ist nicht ausgeschlossen. Allerdings ist auch ein Verbleib bei den Nerazzurri nicht vom Tisch. Wie die italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport» schreibt, sollen die Verantwortliche bei den Mailändern bereit sein, Sommer einen Vertrag für eine weitere Saison zu geben.

Allerdings nicht mehr als Stammkeeper. Denn laut dem italienischen Blatt möchte Inter sich die Dienste von Tottenham-Goalie Vicario sichern. Die Zeitung schreibt auch, dass sich Sommer mit der Entscheidung, ob er verlängert, beim FCB anheuert oder gar zurücktritt, noch Zeit lassen will – erst im Juni soll sich Sommer mit der Situation auseinandersetzten wollen. Zuvor gilt der Fokus dem Gewinn der Meisterschaft. Inter führt die Serie A mit sechs Punkten vor der AC Milan an – acht Partien stehen noch aus. 

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