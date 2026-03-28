Wo spielt Yann Sommer nächste Saison? Es ist die Frage, die vor allem die Basel-Fans träumen lässt. Der Vertrag des 37-Jährigen bei Inter Mailand läuft Ende dieser Spielzeit aus, eine Rückkehr zu seiner alten Liebe ist nicht ausgeschlossen. Allerdings ist auch ein Verbleib bei den Nerazzurri nicht vom Tisch. Wie die italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport» schreibt, sollen die Verantwortliche bei den Mailändern bereit sein, Sommer einen Vertrag für eine weitere Saison zu geben.
Allerdings nicht mehr als Stammkeeper. Denn laut dem italienischen Blatt möchte Inter sich die Dienste von Tottenham-Goalie Vicario sichern. Die Zeitung schreibt auch, dass sich Sommer mit der Entscheidung, ob er verlängert, beim FCB anheuert oder gar zurücktritt, noch Zeit lassen will – erst im Juni soll sich Sommer mit der Situation auseinandersetzten wollen. Zuvor gilt der Fokus dem Gewinn der Meisterschaft. Inter führt die Serie A mit sechs Punkten vor der AC Milan an – acht Partien stehen noch aus.
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