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Keine Zukunft beim Meister
Ein Trio verlässt Thun

Dominik Frankes und Vasilije Janjicics Zeit beim FC Thun geht nach drei Saisons zu Ende. Auch der ehemalige YB-Junior Jan Eicher steht ab Sommer nicht mehr bei den Berner Oberländern unter Vertrag.
Publiziert: vor 41 Minuten
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In zehn Super-League-Partien kam Dominik Franke für Thun 2025/26 zum Einsatz – wie hier am 4. Oktober 2025 in St. Gallen.
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Jan Eicher (22), Dominik Franke (27) und Vasilije Janjicic (27) verlassen am Ende dieser Saison den FC Thun. Dies infolge auslaufender Verträge, wie der frischgebackene Schweizer Meister am Tag vor dem Duell gegen YB bekanntgibt. 

Torhüter Eicher kam in der für Thun so historischen Super-League-Saison 2025/26 nie zum Einsatz. Verteidiger Franke stand in zehn Partien für die Berner Oberländer auf dem Rasen, während Mittelfeldspieler Janjicic acht Mal zum Zug kam. 

Alle drei Akteure werden im Rahmen des Heimspiels am Donnerstag gegen YB – dabei bekommen die Thuner auch den Meisterpokal überreicht – genauso wie Nino Ziswiler (26), der im März seinen Rücktritt bekanntgegeben hat, offiziell verabschiedet.

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