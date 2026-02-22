Bei Goalies kommt es nicht selten vor, keine Minute zu verpassen. Bei Feldspielern? Sion-Verteidiger Nias Hefti lebt es vor. Das Sion-Inside vor dem Heimspiel gegen YB am Sonntag (14 Uhr).

Zwei Walliser haben eine schwierige Woche hinter sich

Deshalb ist Nias Hefti in Sitten unersetzlich geworden

Zwei Stammspieler hat es diese Woche erwischt

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

In der gesamten Super League hat nur ein einziger Feldspieler alle 2250 vor dieser Runde möglichen Minuten bestritten: Nias Hefti. Der Linksverteidiger von Sion hat sich dank seiner Flankenqualität und seinem Einsatz unersetzlich gemacht. Er sprang sogar als Rechtsverteidiger ein, als Numa Lavanchy fehlte. Und dabei wollte Sion im letzten Sommer Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez verpflichten.

Die grosse Frage

Können Hajrizi und Chouaref am Sonntag spielen? Beide sind unumstrittene Stammspieler, weder verletzt noch gesperrt, hatten aber eine schwierige Woche hinter sich. Sie litten an Grippe und Darmproblemen.

Gesagt ist gesagt

«Sie haben starke Individualisten. Wenn sie es schaffen, zusammenzuspielen, wird es schwierig für uns. Aber ihr System hat natürlich Schwächen. Wir müssen 200 Prozent geben und so auftreten wie in den letzten Wochen.» – Didier Tholot über das Heimspiel gegen YB.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Kololli, Chouaref, Berdayes; Nivokazi.

Wer fehlt?

Noé Sow und Lamine Diack (beide gesperrt), Donat Rrudhani und Altin Shala (beide verletzt). Benjamin Bertrand (Assistenztrainer, gesperrt).

Neben dem Platz

Die zahlreichen Ausfälle in der Abwehr bei der Niederlage in Thun (0:1) ermöglichten einem jungen Walliser sein Debüt in der Super League. Sein Name: Maxime Dubosson (21). «Insgesamt bin ich zufrieden mit mir. Ich glaube, ich bin gut mit dem Druck umgegangen. Die Mannschaft hat mir im Training Selbstvertrauen gegeben und mich den ganzen Tag lang unterstützt. Das Ergebnis ist frustrierend, aber so ist das im Fussball. Wir werden uns davon erholen», erklärt er nach seinem Debüt.

Hast du gewusst, dass …

… Sion die letzten drei Heimspiele gegen YB alle gewonnen hat? Eines davon war der sensationelle Cup-Viertelfinal-Einzug als Challenge-Ligist vor ziemlich genau zwei Jahren. Interessant: Die drei vorangehenden Heimspiele gegen die Berner gingen alle verloren.

Aufgepasst auf

Rilind Nivokazi (26) ist der Lieblingsstürmer von Trainer Tholot. Aber er wartet seit neun Spielen auf ein Tor. Zum Saisonstart hat er in fünf Spielen noch dreimal getroffen. Schafft der Kosovo-Italiener und ehemalige Atalanta-Junior den Turnaround?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden:

Racioppi 4,5 Baltazar 4,3 Hajrizi 4,2

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Beisst Stürmer Essende in Sion schon zu? Der neue YB-Bär ist ein Wolf. Warum, erfährst du im YB-Inside.

26 Runde

Sa., Servette – St. Gallen 1:1

Sa., GC – FCZ 1:2

So., Sion – YB, 14 Uhr

So., Luzern – Basel, 16.30 Uhr

So., Lugano – Lausanne, 16.30 Uhr

Mi., Winterthur – Thun, 19 Uhr