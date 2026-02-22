DE
FR
Abonnieren

Vor dem Spiel gegen YB
Zwei Walliser haben eine schwierige Woche hinter sich

Bei Goalies kommt es nicht selten vor, keine Minute zu verpassen. Bei Feldspielern? Sion-Verteidiger Nias Hefti lebt es vor. Das Sion-Inside vor dem Heimspiel gegen YB am Sonntag (14 Uhr).
Publiziert: 11:48 Uhr
Kommentieren
1/5
Im Scheinwerferlicht dank seiner Konstanz: Nias Hefti.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Deshalb ist Nias Hefti in Sitten unersetzlich geworden
  • Zwei Stammspieler hat es diese Woche erwischt
  • Die letzten drei Heimspiele gegen YB hat Sion alle gewonnen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

In der gesamten Super League hat nur ein einziger Feldspieler alle 2250 vor dieser Runde möglichen Minuten bestritten: Nias Hefti. Der Linksverteidiger von Sion hat sich dank seiner Flankenqualität und seinem Einsatz unersetzlich gemacht. Er sprang sogar als Rechtsverteidiger ein, als Numa Lavanchy fehlte. Und dabei wollte Sion im letzten Sommer Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez verpflichten.

Die grosse Frage

Können Hajrizi und Chouaref am Sonntag spielen? Beide sind unumstrittene Stammspieler, weder verletzt noch gesperrt, hatten aber eine schwierige Woche hinter sich. Sie litten an Grippe und Darmproblemen.

Gesagt ist gesagt

«Sie haben starke Individualisten. Wenn sie es schaffen, zusammenzuspielen, wird es schwierig für uns. Aber ihr System hat natürlich Schwächen. Wir müssen 200 Prozent geben und so auftreten wie in den letzten Wochen.» – Didier Tholot über das Heimspiel gegen YB.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Kololli, Chouaref, Berdayes; Nivokazi.

Wer fehlt?

Noé Sow und Lamine Diack (beide gesperrt), Donat Rrudhani und Altin Shala (beide verletzt). Benjamin Bertrand (Assistenztrainer, gesperrt).

Hintergrund zur Super League
Alle 33 Winter-Transfers der Super League im grossen Blick-Ranking
GC, FCB und YB vorne dabei
Alle Winter-Transfers der Super League im grossen Blick-Ranking
Neue Rasen-Hoffnung in Winti – Thuner planten spontan um
Nachholdatum schon bekannt
Neue Rasen-Hoffnung in Winti – Thuner planten spontan um
Trainerwechsel sind in diesem Jahr Rohrkrepierer
Mit Video
Punktebilanz
Lichtsteiner, Seoane & Co.
Super-League-Trainerwechsel sind dieses Jahr Rohrkrepierer
Die Hälfte aller Sportchefs ist ungenügend
Super-League-Transferzeugnis
Die Hälfte aller Sportchefs ist ungenügend
FCB scheiterte vor Deadline-Day mit Hunziker-Rückholaktion
Mit Video
Tote Hose im Basler Sturm
FCB scheiterte vor Deadline-Day mit Hunziker-Rückholaktion
«Wir haben zu viel Aufregung, dabei suchen wir die Langeweile»
Interview
«Klub wurde fast verkauft»
YB-Boss Brülhart über Transfers, Trainer und Fangewalt

Neben dem Platz

Die zahlreichen Ausfälle in der Abwehr bei der Niederlage in Thun (0:1) ermöglichten einem jungen Walliser sein Debüt in der Super League. Sein Name: Maxime Dubosson (21). «Insgesamt bin ich zufrieden mit mir. Ich glaube, ich bin gut mit dem Druck umgegangen. Die Mannschaft hat mir im Training Selbstvertrauen gegeben und mich den ganzen Tag lang unterstützt. Das Ergebnis ist frustrierend, aber so ist das im Fussball. Wir werden uns davon erholen», erklärt er nach seinem Debüt.

Hast du gewusst, dass …

… Sion die letzten drei Heimspiele gegen YB alle gewonnen hat? Eines davon war der sensationelle Cup-Viertelfinal-Einzug als Challenge-Ligist vor ziemlich genau zwei Jahren. Interessant: Die drei vorangehenden Heimspiele gegen die Berner gingen alle verloren.

Aufgepasst auf

Rilind Nivokazi (26) ist der Lieblingsstürmer von Trainer Tholot. Aber er wartet seit neun Spielen auf ein Tor. Zum Saisonstart hat er in fünf Spielen noch dreimal getroffen. Schafft der Kosovo-Italiener und ehemalige Atalanta-Junior den Turnaround?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden:

  1. Racioppi 4,5
  2. Baltazar 4,3
  3. Hajrizi 4,2

Hier gehts zu allen Sittener Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Beisst Stürmer Essende in Sion schon zu? Der neue YB-Bär ist ein Wolf. Warum, erfährst du im YB-Inside.

26

Runde

Sa., Servette – St. Gallen 1:1
Sa., GC – FCZ 1:2
So., Sion – YB, 14 Uhr
So., Luzern – Basel, 16.30 Uhr
So., Lugano – Lausanne, 16.30 Uhr
Mi., Winterthur – Thun, 19 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
8
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Sion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Sion
        FC Sion