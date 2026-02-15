DE
Sion-Noten gegen Thun
Einer ist noch schlechter als die beiden Rotsünder

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Sion-Spieler beim 0:1 in Thun.
Publiziert: vor 51 Minuten
1/10
Thun bejubelt gegen Sion den achten Super-League-Sieg in Serie – Vereinsrekord.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Die beiden des Platzes verwiesenen Sittener machen eigentlich einen ziemlich guten Eindruck. Vor allem im Mittelfeld Diack, der nicht oft von Beginn an spielt. Aber Notbremsen, wenn auch keine sehr ruppigen, ziehen die Noten herunter. Dass der Ball vor der ersten Roten gegen Sow ziemlich sicher draussen ist, ist dabei eine andere Frage. Dieses Fass wird nicht in diesem Notenartikel geöffnet. In der Sturmspitze erhält wie immer Nivokazi das Vertrauen von Tholot, das er diesmal aber nicht zurückzahlen kann. Harmloser Auftritt. Youngster Boteli scharrt wohl schon mit den Hufen. Weil Sion mit dem Leader grösstenteils mithält, gibts auch viele genügende Noten. Speziell für Racioppi aufgrund seiner Paraden – und der Showeinlage nach einer Bogenlampe kurz vor Schluss.

Hinweis: Nivokazi bis 71., Chipperfield bis 71., Berdayes bis 85., Kabacalman 85., Chouaref bis 85. Minute.

Surdez ab 71., Kukembila ab 71., Kololli ab 85., Llukes ab 85., Boteli ab 85. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Einer kratzt in diesem Spiel an der Bestnote: Youngster Ethan Meichtry. Dieser darf wieder einmal von Beginn weg ran und ist der Mann auf dem Platz, der am meisten Energie reinbringt. Dafür belohnt er sich mit dem Siegtor gleich selber. Ebenfalls stark: Sein Partner im offensiven Mittelfeld, Matoshi. Nicht ganz so dominant ist für einmal Vizecaptain Bertone. Aber wer eine solche bissige und solide Abwehr hinter sich hat, kann sich das erlauben.

Hinweis: Meichtry bis 64., Labeau bis 76., Matoshi bis 76., Rastoder bis 76., Bürki bis 87. Minute.

Reichmuth ab 64., Dursun ab 76., Rupp ab 76., Gutbub ab 76., Franke ab 87. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
24
15
43
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Basel
FC Basel
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
25
2
36
7
FC Luzern
FC Luzern
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zürich
FC Zürich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
25
-12
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
24
-39
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
