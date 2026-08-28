YB gegen Basel. Das Topspiel der Runde, fraglos. Und endlich wieder ein Spitzenkampf. Erster gegen Dritter. Was in dieser kurzen Saison bisher am meisten beeindruckt hat: Die YB-Tormaschinerie! Vier Tore pro Spiel im Schnitt. Unerreicht! Das YB-Inside zur 5. Runde.

Zwei YB-Abgänge diese Woche – welches sind die nächsten?

Zwei YB-Abgänge diese Woche – welches sind die nächsten?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Darian Males und Jaouen Hadjam haben YB verlassen. Wer sind die nächsten?

YB hat bisher vier Tore im Schnitt geschossen und will diese Pace beibehalten.

YB hat bisher 10 Punkte geholt, Samuel Essende hätte lieber 12 gesehen.

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

Es ist eine Woche, die geprägt ist von zwei Abgängen. Und sie bietet durchaus weiteren Spielraum für weitere Wegzüge, denn das Fenster für Transfers in die Top-5-Ligen schliesst am Dienstagabend um 20 Uhr. Am Montag wurde der Wegzug von Darian Males (25) zu Widzew Lodz offiziell gemacht, wo der Luzerner richtig viel Geld verdienen wird, man munkelt von annähernd einer Million netto. Die Transfersumme hingegen war mit rund einer halben Million bescheiden, da Males' Vertrag nur noch bis Juni 2027 lief. Am Tag darauf folgt ein zweiter, aber erwarteter Abgang. Jaouen Hadjam (23) verabschiedet sich in Richtung Premier League zu Brighton & Hove Albion. Dies für eine Ablöse von kolportierten 13 Millionen Euro, das sind etwas mehr als 12 Millionen Franken. Aber vor allem: Der algerische Nationalspieler wechselt für das Doppelte seines geschätzten Transferwerts auf die Insel. Was einmal mehr aufzeigt: Für die Premier League sind diese Schätzungen Muster ohne Wert.

Die grosse Frage

Die erste grosse Frage: Bleibt YB auch nach dem fünften Spieltag ungeschlagen? Das sind sonst nur noch Lugano und St. Gallen. Zu Hause sind die Berner eine Macht: zwei Spiele, zwei Siege, 8:4 Tore. Für das Basel-Spiel sind bisher 27'600 Tickets verkauft worden. Die zweite grosse Frage: Welche Spieler verlassen YB noch in den letzten Tagen des Mercato? Kandidaten gibt es einige: Allen voran Lewin Blum, Kastriot Imeri, Saidy Janko und Rhodri Smith, dann auch Alan Virginius und Joël Monteiro. Möglich, aber höchst unwahrscheinlich: Alvyn Sanches.

Gesagt ist gesagt

Samuel Essende zum Saisonstart: «Das perfekte Szenario wären zwölf Punkte gewesen. Die haben wir nicht geholt. Was bedeutet: Es bleibt noch viel Arbeit.» Gesagt vor dem Klassiker gegen den FCB, auf den klubinternen Channels. Mit einem goldenen Whoop-Fitnesstracker ums Handgelenk. Die Frage ist: Ist das sein eigener? Oder arbeitet YB mit den gehypten Dingern, die auch Cristiano Ronaldo benutzt?

Die Blick-Prognose

Die Tormaschinerie von YB läuft wie geölt. Das wird sich auch gegen den FC Basel nicht ändern. Die Bebbi haben bisher mit vier Gegentoren am zweitwenigsten erhalten, gemeinsam mit Lausanne und Servette. Nur Lugano ist da mit nur zwei Gegentoren (klar) besser. Und diesen Schnitt von einem Gegentor pro Spiel hat der FCB erreicht gegen den FCZ, Thun, Servette und Lausanne. Aktuell nicht die Beletage der Super League ... Nein, YB wird auch dem FCB die Bude einrennen und mindestens drei Tore schiessen. Wetten?

Mögliche Aufstellung

Keller; Blum, Wüthrich, Benito, Bukinac; Fassnacht, Gigovic, Fernandes, Sanches; Essende, Sène.

Wer fehlt?

Neue Abwesende sind nicht hinzugekommen. Also bleibts bei den verletzten Andrews, Conte, Imeri, Kabeya, Mambwa und Schmidt. Virginius und Zesiger sind immerhin nur noch fraglich. Ist aber schon eine beeindruckend lange Liste ...

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:

Sène 5,0 Sanches 4,75 Blum 4,75

Hier gehts zur Übersicht aller YB-Noten.

Der Schiedsrichter

Das Spiel leitet Sandro Schärer, den man nach der WM zum Glück wieder öfters auf dem Feld antrifft als davor. VAR ist Fedayi San. Gut, dass unser Topduo den Knüller im Wankdorf leitet.

Der Gegner

Der Sieg gegen den FCZ im Klassiker hat die Gemüter in Basel etwas beruhigt. Trotzdem spielen die Basler weiterhin um den Job von Trainer Stephan Lichtsteiner. Gibts eine Niederlage gegen YB, dürften wieder Kritik aufkommen – hier gehts zum FCB-Inside.

5 Runde

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., Servette – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – FCB, 20.30 Uhr

So., Sion – Lugano 14 Uhr

So., St. Gallen – Thun 16.30 Uhr

So., Vaduz – GC 16.30 Uhr