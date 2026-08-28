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Nach Ende der Europacup-Quali
Nachholspiele neu angesetzt – neue Zeit für YB-Duell mit Lugano

Diverse Spiele der Super League haben neue Daten und Anspielzeiten. So sind die drei verschobenen Partien der 4. Runde neu angesetzt.
Publiziert: 11:40 Uhr
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Mitte September rollt der Super-League-Ball gleich dreimal unter der Woche.
Foto: Pius Koller
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Cédric HeebRedaktor Sport

Nachdem der FC Thun aus den Europa-League-Playoffs ausgeschieden ist, hat die Swiss Football League die verschobene Partie der Berner Oberländer gegen Servette neu angesetzt. Neu duellieren sich die beiden Teams am Mittwoch, 16. September 2026, um 19 Uhr. Eigentlich hätte das Spiel am letzten Samstag stattfinden sollen, musste aber wegen der Europacup-Partie gegen Lech Posen zwei Tage zuvor verschoben werden.

Auch das Spiel zwischen Lugano und St. Gallen und jenes zwischen GC und Sion (ebenfalls Nachtragsspiele der 4. Runde) haben ein neues Datum. Die Espen spielen ebenfalls am Mittwoch, 16. September um 19 Uhr im Tessin, die Hoppers empfangen die Walliser bereits am Tag zuvor, ebenfalls um 19 Uhr.

19 Uhr ist auch die neue Anspielzeit für die Partie der Luganesi am 12. September gegen YB. Statt um 20.30 Uhr erfolgt der Anpfiff nun eineinhalb Stunden früher, dennoch wird die Partie von den SRG-Kanälen übertragen. «Grund für die Anpassung sind behördliche Vorgaben des Kantons Tessin. Die Kantonspolizei hatte sich aufgrund der Sicherheits- und Transportsituation gegen eine Durchführung der Partie zur ursprünglich vorgesehenen Anspielzeit ausgesprochen. Mit dem früheren Anpfiff soll insbesondere gewährleistet werden, dass die Gästefans mit einem Fan-Extrazug nach Lugano reisen können», schreibt die SFL.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
10
10
2
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
3
FC Basel
FC Basel
4
3
9
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
5
FC Sion
FC Sion
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
0
5
7
FC Luzern
FC Luzern
4
-4
4
8
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
FC Zürich
FC Zürich
4
-6
3
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
4
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lugano
FC Lugano
Servette FC
Servette FC
FC Thun
FC Thun
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
BSC Young Boys
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        Grasshopper Club Zürich
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        FC Sion
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