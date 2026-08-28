Diverse Spiele der Super League haben neue Daten und Anspielzeiten. So sind die drei verschobenen Partien der 4. Runde neu angesetzt.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nachdem der FC Thun aus den Europa-League-Playoffs ausgeschieden ist, hat die Swiss Football League die verschobene Partie der Berner Oberländer gegen Servette neu angesetzt. Neu duellieren sich die beiden Teams am Mittwoch, 16. September 2026, um 19 Uhr. Eigentlich hätte das Spiel am letzten Samstag stattfinden sollen, musste aber wegen der Europacup-Partie gegen Lech Posen zwei Tage zuvor verschoben werden.

Auch das Spiel zwischen Lugano und St. Gallen und jenes zwischen GC und Sion (ebenfalls Nachtragsspiele der 4. Runde) haben ein neues Datum. Die Espen spielen ebenfalls am Mittwoch, 16. September um 19 Uhr im Tessin, die Hoppers empfangen die Walliser bereits am Tag zuvor, ebenfalls um 19 Uhr.

19 Uhr ist auch die neue Anspielzeit für die Partie der Luganesi am 12. September gegen YB. Statt um 20.30 Uhr erfolgt der Anpfiff nun eineinhalb Stunden früher, dennoch wird die Partie von den SRG-Kanälen übertragen. «Grund für die Anpassung sind behördliche Vorgaben des Kantons Tessin. Die Kantonspolizei hatte sich aufgrund der Sicherheits- und Transportsituation gegen eine Durchführung der Partie zur ursprünglich vorgesehenen Anspielzeit ausgesprochen. Mit dem früheren Anpfiff soll insbesondere gewährleistet werden, dass die Gästefans mit einem Fan-Extrazug nach Lugano reisen können», schreibt die SFL.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen