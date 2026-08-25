Verlässt Alvyn Sanches noch in diesem Transferfenster die Berner Young Boys? Die AC Milan soll zumindest stark am Schweizer Offensivkünstler interessiert sein.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der Sprung ins Schweizer WM-Kader ist Alvyn Sanches zwar nicht gelungen, das Interesse aus dem Ausland hat der 23-Jährige offenbar trotzdem geweckt: Wie Sky-Transferjournalist Gianluca Di Marzio (52) am Dienstag schreibt, soll die AC Milan Sanches auf ihre Transfer-Wunschliste genommen haben.

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Demnach gilt der ehemalige Lausanne-Junior bei den Rossoneri als Kandidat für das offensive Mittelfeld, das unter dem neuen Trainer Ruben Amorim (41) wieder mehr Gewicht erhalten soll. Für YB könnte ein Sanches-Wechsel lukrativ sein: Sein Marktwert wird derzeit auf knapp zehn Millionen Franken geschätzt – geholt hat man den Offensivkünstler, der in dieser Saison schon auf vier Torbeteiligungen kommt, vor einem Jahr für rund fünf Millionen Franken. Bei den Bernern besitzt Sanches noch einen Vertrag bis im Sommer 2029.

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