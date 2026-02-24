DE
Nachholspiel wird ausgetragen
Thun winkt gegen Schlusslicht Winti der nächste Rekord

Im Nachholspiel am Mittwoch könnte Thun einen weiteren Rekord einstellen. Diesmal gibts übrigens kein Zittern um den Rasen in Winterthur. Das Sportamt Winterthur erklärt, warum. Das Thun-Inside.
1/4
Schon im Dezember gabs viel Schlamm – Thun in Schwarz gewann 4:1.
Foto: Keystone

  • So stehts um den Winti-Acker fürs Nachholspiel
  • FORZA-Pokal für Lustrinelli machte weite Wege
  • Schiri Sanli steht vor seinem Super-League-Debüt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Die News der Woche

Aufgrund des Nachholspiels gegen Winterthur stehen für den FC Thun zwei englische Wochen in Folge vor der Tür. Winterthur, Luzern, St. Gallen und YB sind die Gegner. Eine Belastungsprobe für den relativ schmal aufgestellten Aufsteiger.

Die grosse Frage

Wie geht es dem Winterthurer Rasen? Diesmal ist die Gewissheit da – am Mittwochabend um 19 Uhr kann sicher gespielt werden, wie Dave Mischler vom Sportamt Winterthur auf Blick-Anfrage bestätigt. Mit den wärmeren Temperaturen und freundlichen Wetter herrschen ganz andere Voraussetzungen als noch letzte Woche, als es kübelweise auf den umgepflügten Acker vom Nachholspiel am Mittwoch regnete. Vor allem die Strafräume seien natürlich weiterhin nicht in gutem Zustand, aber dies stehe der Durchführung des Spiels nicht im Wege.

Gesagt ist gesagt

«Wenn es dem Team läuft, macht es alles einfacher. Ich bin momentan sicher auf einem guten Niveau, kann meine Leistungen Spiel für Spiel abrufen.» – Das sagte Captain Marco Bürki (32) gegenüber Blick zur Frage, ob er im Moment in der besten Verfassung seiner Karriere sei.

Mögliche Aufstellung

Steffen; Dähler, Bamert, Bürki, Heule; Bertone, Käit; Meichtry, Matoshi; Labeau, Rastoder.

Wer fehlt?

Ziswiler (verletzt). Ibayi, Janjicic (fraglich).

Neben dem Platz

Der Pokal für Mauro Lustrinelli (49) hat weite Wege hinter sich. Vom Blick-Newsroom ging es via Bern nach Thun und in die Stockhorn-Arena, wo ihn Lustrinelli freudig entgegennahm. Er ist der erste «FORZA! Trainer des Monats» – die neue Trainer-Auszeichnung vom Blick und seiner Community.

Hast du gewusst, dass...

... Thun in diesem Nachholspiel einen weiteren Rekord einstellen könnte? Bleiben die Berner Oberländer ungeschlagen, wäre das zum neunten Mal in Folge und eingestellter Klubrekord. Die aktuellen acht Siege in Folge sind bereits neuer Klubrekord, was Siegesserien angeht.

Aufgepasst auf

Dieselbe Personalie wie vor dem ursprünglichen Termin am letzten Samstag. Weil Stürmer Ibayi immer noch fraglich ist, könnte es die Chance für Neuzugang Furkan Dursun (20) sein. Beim 15-minütigen Kurzeinsatz gegen Sion (1:0) strahlte der neue Stürmer aus Österreich bereits Torgefahr aus. Kommt er erneut als Joker zum Zug?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 25 Runden:

  1. Bertone 4,7
  2. Rastoder 4,5
  3. Franke 4,5

Hier gehts zu allen Thuner Noten.

Der Schiedsrichter

Hüseyin Sanli. Schlägt die Stunde des Super-League-Debüts für den 31-jährigen Schiedsrichter? Am Samstag musste er den Match noch absagen – nun gibts gleich die nächste Debüt-Chance in der höchsten Liga des Landes.

Der Gegner

Der FCW kämpft um einen bespielbaren Platz – und mit sich selber. Die letzten drei Resultate? 1:5, 1:6 und 0:3. Ist der Klub noch zu retten? Hier erscheint das Winti-Inside.

Nachholspiel, 26. Runde

Mi., Winterthur – Thun, 19 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
