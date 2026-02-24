Luzerns Oscar Kabwit ist der Spieler der Runde

Die Blick-Leser haben abgestimmt: Nach seiner überragenden Leistung gegen den FC Basel wird Oscar Kabwit klar zum Spieler der Runde gewählt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Luzern schlägt Basel 4:2 nach Kabwits Doppelpack in Schlussphase

Über 2600 Leser wählen Kabwit mit 66 Prozent zum Spieler der Runde

Sion besiegt YB 3:1, steht dank Torverhältnis auf Platz vier

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der 26. Spieltag in der Super League ist Geschichte und Basel steckt weiterhin in einer Krise. Gegen den Luzern verspielt Stephan Lichtsteiners (42) Mannschaft eine 2:1-Führung. Für Luzern leitet Oscar Kabwit (20) die Aufholjagd in der 77. Minute mit seinem Treffer zum 2:2 ein – er besiegelt mit seinem zweiten Tor in der 89. Minute den Endstand von 4:2 für die Zentralschweizer.

Im Wallis kommt es gar zu einem Hattrick. Rilind Nivokazi (26) heisst der Dreifachtorschütze. Der FC Sion gewinnt zu Hause gegen YB 3:1 und steht nach diesem Wochenende auf Tabellenplatz vier. Zwar haben die Sittener gleich viele Punkte wie der FC Basel auf dem Konto, weisen aber dabei das bessere Torverhältnis aus.

Die Blick-Leser haben abgestimmt

Wie jede Woche lässt Blick seine Leser den Spieler der Runde küren. Zur Auswahl standen neben Kabwit und Nivokazi, FCZ-Torhüter Silas Huber (20), Luganos Renato Steffen (34) und Servette-Spieler Thomas Lopes (19). Über 2600 Blick-Leser haben abgestimmt und Oscar Kabwit deutlich an die Spitze gewählt. Der Kongolese holt mit seinem Doppelpack am Sonntag 66 Prozent der Stimmen ab. Sions Nivokazi holt sich mit 18 Prozent den zweiten Platz. Gefolgt von Silas Huber mit zwölf. Renato Steffen und Thomas Lopes befinden sich auf dem vierten und fünften Rang.