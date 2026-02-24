Luzerns Oscar Kabwit ist der Spieler der Runde

Darum gehts
- FC Luzern schlägt Basel 4:2 nach Kabwits Doppelpack in Schlussphase
- Über 2600 Leser wählen Kabwit mit 66 Prozent zum Spieler der Runde
- Sion besiegt YB 3:1, steht dank Torverhältnis auf Platz vier
Der 26. Spieltag in der Super League ist Geschichte und Basel steckt weiterhin in einer Krise. Gegen den Luzern verspielt Stephan Lichtsteiners (42) Mannschaft eine 2:1-Führung. Für Luzern leitet Oscar Kabwit (20) die Aufholjagd in der 77. Minute mit seinem Treffer zum 2:2 ein – er besiegelt mit seinem zweiten Tor in der 89. Minute den Endstand von 4:2 für die Zentralschweizer.
Im Wallis kommt es gar zu einem Hattrick. Rilind Nivokazi (26) heisst der Dreifachtorschütze. Der FC Sion gewinnt zu Hause gegen YB 3:1 und steht nach diesem Wochenende auf Tabellenplatz vier. Zwar haben die Sittener gleich viele Punkte wie der FC Basel auf dem Konto, weisen aber dabei das bessere Torverhältnis aus.
Die Blick-Leser haben abgestimmt
Wie jede Woche lässt Blick seine Leser den Spieler der Runde küren. Zur Auswahl standen neben Kabwit und Nivokazi, FCZ-Torhüter Silas Huber (20), Luganos Renato Steffen (34) und Servette-Spieler Thomas Lopes (19). Über 2600 Blick-Leser haben abgestimmt und Oscar Kabwit deutlich an die Spitze gewählt. Der Kongolese holt mit seinem Doppelpack am Sonntag 66 Prozent der Stimmen ab. Sions Nivokazi holt sich mit 18 Prozent den zweiten Platz. Gefolgt von Silas Huber mit zwölf. Renato Steffen und Thomas Lopes befinden sich auf dem vierten und fünften Rang.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
25
-43
14