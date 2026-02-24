DE
«Ich hoffe, dass es eines Tages passiert»
Ex-FCL-Star Stankovic auf Jasharis Spuren

Aleksandar Stankovic brilliert in Belgien bei Brügge und will nun Champions-League-Geschichte schreiben. Der ehemalige Luzern-Spieler träumt von einer Rückkehr zu seinem Jugendklub Inter Mailand – vielleicht schon im Sommer.
Publiziert: vor 5 Minuten
1/5
Aleksandar Stankovic ist in Brügge längst ein gefeierter Held.
Foto: keystone-sda.ch
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Vor einem Jahr verzauberte Aleksandar Stankovic (20) beim FC Luzern die Super League. Nun wiederholt er dasselbe in Belgien bei Brügge – und am liebsten würde er auch auf europäischer Bühne für Furore sorgen. Eine Top-Leistung von ihm und der gesamten Mannschaft ist dabei Pflicht, wenn die Belgier in den Champions-League-Playoffs am Dienstagabend Atletico Madrid (Hinspiel 3:3) ausschalten wollen.

Ganz gleich, wie dieses Duell ausgeht: Stankovic hat seine Qualitäten in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Wettbewerbsübergreifend stehen für den defensiven Mittelfeldspieler bislang sieben Tore und vier Assists zu Buche – eindrucksvoll für seine Position.

Inter arbeitet an Stankovic-Rückkehr

Kein Wunder also, dass viele Top-Klubs ein Auge auf Stankovic geworfen haben. Arsenal, Chelsea und Borussia Dortmund haben sich bereits gemeldet, auch sein Jugendklub Inter möchte ihn zurückholen. Er selbst macht aus seinen Zukunftsplänen derweil kein Geheimnis.

«Mein Traum ist es, zu Inter zurückzukehren. Ich bin ein Inter-Fan und liebe den Klub», sagt er gegenüber Sky Italia. «Ich hoffe, dass es eines Tages passiert.» Es ist nicht ausgeschlossen, dass es schon in wenigen Monaten soweit ist – zumal Inter sich eine Rückkaufoption gesichert hat: Im Sommer müsste der Verein 23 Millionen Euro zahlen, im Sommer 2027 wären es 25 Millionen Euro plus eine Weiterverkaufsbeteiligung für Brügge.

«Er hat eine grosse Zukunft»

In Mailand würde Stankovic auf einen Altbekannten wie Cristian Chivu (45) treffen. Coach und Spieler kennen sich bestens, hatten bereits in Inters Jugendabteilung zusammengearbeitet. Zudem spielte Chivu mit Aleksandars Vater Dejan Stankovic (47) bei Inter.

«Der Junge hat eine grosse Zukunft. Mein Wunsch ist, dass eines Tages gesagt wird: Dejan ist der Vater von Aleksandar – und nicht umgekehrt», sagte Chivu vor einem Jahr zu Blick. Angesichts von Aleksandars Entwicklung wirkt dieser Wunsch inzwischen sehr realistisch.

Bald Stankovic gegen Jashari?

Sollte Stankovic tatsächlich im Sommer zu Inter zurückkehren und in die Serie A wechseln, wäre sein Werdegang fast identisch mit dem von Ardon Jashari (23). Einziger Unterschied: Jashari entschied sich in Mailand nach den Stationen Luzern und Brügge für den rot-schwarzen Klub Milan, Stankovic würde bei Schwarz-Blau landen.

Abgesehen davon verlaufen die Karrieren der beiden fast wie ein Spiegelbild. Umso spannender wäre es, Stankovic und Jashari in der kommenden Saison in einem direkten Duell in der Serie A aufeinandertreffen zu sehen. Bis es soweit ist, will Stankovic aber vorerst in der belgischen Jupiler League aber vor allem auf europäischer Bühne in der Champions League begeistern.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
