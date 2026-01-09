Borussia Dortmund zeigt Interesse am 20-jährigen Aleksandar Stankovic, Sohn der Fussballlegende Dejan Stankovic. Nach seiner Zeit bei Luzern und Club Brügge könnte er das Mittelfeld oder die Innenverteidigung des BVB verstärken.

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Borussia Dortmund zeigt starkes Interesse am ehemaligen FCL-Talent Aleksandar Stankovic (20). Dabei könnte man meinen, dass der BVB einen solchen Spieler aktuell gar nicht braucht. Mit Felix Nmecha (25), Marcel Sabitzer (31) und Jobe Bellingham (20) ist das Mittelfeld der Borussen bereits stark besetzt. Stankovic könnte jedoch auch als Innenverteidiger eingesetzt werden.

Nachdem der Sohn von Fussballlegende Dejan Stankovic (47) sämtliche Nachwuchsstufen von Inter Mailand durchlaufen hat, wechselte er im vergangenen Sommer – nach einem einjährigen Leihabenteuer beim FC Luzern – zum belgischen Club Brügge. Während seiner Zeit in Luzern soll er gemäss «Bild» seinen Marktwert verdreifacht haben.

In Dortmund plante man nach dem Brighton-Abgang von Pascal Gross ursprünglich nicht, das Mittelfeld weiter zu verstärken. Daher sind sich die BVB-Bosse um Lars Ricken und Sebastian Kehl noch nicht sicher, ob und wann man Stankovic verpflichten will. Klar ist jedoch: Eine Verpflichtung dürfte sich jetzt deutlich günstiger gestalten als im kommenden Sommer.

