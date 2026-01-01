Pascal Gross wird Dortmund in diesem Winter verlassen. Der Mittelfeldspieler wird zurück nach England zu Brighton & Hove Albion wechseln.

Nach eineinhalb durchwachsenen Jahren steht Pascal Gross bei Borussia Dortmund vor dem Absprung – und vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das berichten unter anderem «Bild» und Sky. Demnach habe der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits eine Einigung mit dem Klub von Teammanager Fabian Hürzeler erzielt, der Medizincheck solle zeitnah stattfinden. Von den Klubs gab es zunächst keine Bestätigung.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach zum Jahresabschluss erklärt, es werde «vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen geben», man sei bereits «in Gesprächen».

In England war er Publikumsliebling

Gross war im Sommer 2024 nach Dortmund gewechselt. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers, der um seine WM-Nominierung kämpft und von BVB-Coach Niko Kovac in der Hinrunde in acht Begegnungen nicht eingesetzt wurde, läuft am Saisonende aus. Laut Sky steht eine Ablöse von bis zu drei Millionen Euro im Raum. Gross war für sieben Millionen nach Dortmund gekommen.

Der gebürtige Mannheimer war 2017 vom FC Ingolstadt nach Brighton gewechselt. Er bestritt 261 Pflichtspiele für den Klub aus Südengland, war Publikumsliebling, Stammkraft und avancierte 2023 im reifen Fussballeralter von 32 Jahren zum Nationalspieler.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos