Nach eineinhalb durchwachsenen Jahren steht Pascal Gross bei Borussia Dortmund vor dem Absprung – und vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das berichten unter anderem «Bild» und Sky. Demnach habe der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits eine Einigung mit dem Klub von Teammanager Fabian Hürzeler erzielt, der Medizincheck solle zeitnah stattfinden. Von den Klubs gab es zunächst keine Bestätigung.
BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach zum Jahresabschluss erklärt, es werde «vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen geben», man sei bereits «in Gesprächen».
In England war er Publikumsliebling
Gross war im Sommer 2024 nach Dortmund gewechselt. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers, der um seine WM-Nominierung kämpft und von BVB-Coach Niko Kovac in der Hinrunde in acht Begegnungen nicht eingesetzt wurde, läuft am Saisonende aus. Laut Sky steht eine Ablöse von bis zu drei Millionen Euro im Raum. Gross war für sieben Millionen nach Dortmund gekommen.
Der gebürtige Mannheimer war 2017 vom FC Ingolstadt nach Brighton gewechselt. Er bestritt 261 Pflichtspiele für den Klub aus Südengland, war Publikumsliebling, Stammkraft und avancierte 2023 im reifen Fussballeralter von 32 Jahren zum Nationalspieler.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
15
-13
8