Deutscher Nationalspieler
BVB-Profi vor Rückkehr nach England

Pascal Gross wird Dortmund in diesem Winter verlassen. Der Mittelfeldspieler wird zurück nach England zu Brighton & Hove Albion wechseln.
Publiziert: 10:04 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
1/2
Pascal Gross wird wohl nach England zurückkehren.
Foto: Getty Images
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
I0K_6tIf_400x400.png
Marco Mäder und AFP

Nach eineinhalb durchwachsenen Jahren steht Pascal Gross bei Borussia Dortmund vor dem Absprung – und vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das berichten unter anderem «Bild» und Sky. Demnach habe der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits eine Einigung mit dem Klub von Teammanager Fabian Hürzeler erzielt, der Medizincheck solle zeitnah stattfinden. Von den Klubs gab es zunächst keine Bestätigung.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach zum Jahresabschluss erklärt, es werde «vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen geben», man sei bereits «in Gesprächen».

In England war er Publikumsliebling

Gross war im Sommer 2024 nach Dortmund gewechselt. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers, der um seine WM-Nominierung kämpft und von BVB-Coach Niko Kovac in der Hinrunde in acht Begegnungen nicht eingesetzt wurde, läuft am Saisonende aus. Laut Sky steht eine Ablöse von bis zu drei Millionen Euro im Raum. Gross war für sieben Millionen nach Dortmund gekommen.

Der gebürtige Mannheimer war 2017 vom FC Ingolstadt nach Brighton gewechselt. Er bestritt 261 Pflichtspiele für den Klub aus Südengland, war Publikumsliebling, Stammkraft und avancierte 2023 im reifen Fussballeralter von 32 Jahren zum Nationalspieler.

In diesem Artikel erwähnt
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
