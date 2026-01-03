Borussia Dortmund wird nach dem Abgang von Pascal Gross wohl auf einen Ersatz-Transfer verzichten. Jobe Bellingham soll die Lücke mit mehr Einsatzzeit schliessen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nachdem bekannt wurde, dass Pascal Gross (34) vom BVB zu seinem Ex-Klub Brighton & Hove Albion zurückkehren wird, stellte sich die Frage, ob die Dortmunder noch einen Ersatz fürs zentrale Mittelfeld verpflichten werden.

Laut «Bild» verzichtet der BVB auf einen Neuzugang, obwohl durch das eingesparte Gehalt von Pascal Gross von geschätzt gut 4 Millionen Franken pro Jahr und eine Ablösesumme von zwei bis drei Millionen Franken die finanziellen Mittel vorhanden wären. Der Grund: Der Verein will Jobe Bellingham (20), dem Bruder von Real-Star Jude Bellingham (22), den Rücken stärken. Der Sommerneuzugang aus Sunderland gelte beim BVB intern als Trainings-Weltmeister.

Sportchef Sebastian Kehl (45) sowie Trainer Niko Kovac (54) sollen weiterhin überzeugt sein, dass sich der Knoten beim Engländer noch lösen wird. Die Hoffnung, dass nach Jude Bellingham auch sein Bruder in Dortmund zum Superstar reift, lebt.

