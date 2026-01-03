DE
FR
Abonnieren

Wegen Bellingham
Borussia Dortmund soll auf Ersatz-Transfer nach Gross-Abgang verzichten

Borussia Dortmund wird nach dem Abgang von Pascal Gross wohl auf einen Ersatz-Transfer verzichten. Jobe Bellingham soll die Lücke mit mehr Einsatzzeit schliessen.
Publiziert: 14:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
Kommentieren
Jobe Bellingham soll den abgewanderten Pascal Gross beim BVB ersetzten.
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Nachdem bekannt wurde, dass Pascal Gross (34) vom BVB zu seinem Ex-Klub Brighton & Hove Albion zurückkehren wird, stellte sich die Frage, ob die Dortmunder noch einen Ersatz fürs zentrale Mittelfeld verpflichten werden.

Laut «Bild» verzichtet der BVB auf einen Neuzugang, obwohl durch das eingesparte Gehalt von Pascal Gross von geschätzt gut 4 Millionen Franken pro Jahr und eine Ablösesumme von zwei bis drei Millionen Franken die finanziellen Mittel vorhanden wären. Der Grund: Der Verein will Jobe Bellingham (20), dem Bruder von Real-Star Jude Bellingham (22), den Rücken stärken. Der Sommerneuzugang aus Sunderland gelte beim BVB intern als Trainings-Weltmeister. 

Sportchef Sebastian Kehl (45) sowie Trainer Niko Kovac (54) sollen weiterhin überzeugt sein, dass sich der Knoten beim Engländer noch lösen wird. Die Hoffnung, dass nach Jude Bellingham auch sein Bruder in Dortmund zum Superstar reift, lebt. 

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Brighton & Hove Albion
        Brighton & Hove Albion