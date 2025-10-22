DE
«Er hat Jashari vergessen gemacht!»
Ex-FCL-Star Stankovic begeistert Belgien – jetzt wartet Bayern

Aleksandar Stankovic begeistert auch in Belgien. Der Mittelfeldspieler hat sich bei Brügge schnell zum Leistungsträger entwickelt und steht vor seiner bisher grössten Herausforderung in der Champions League gegen Bayern München.
Publiziert: 12:25 Uhr
Aleksandar Stankovic hat bei Brügge längst alle Herzen erobert.
Darum gehts

  • Aleksandar Stankovic begeistert in Belgien und spielt Champions League gegen Bayern
  • Er ist serbischer Nationalspieler und Sohn von Inter-Legende Dejan Stankovic
  • Inter verkaufte Stankovic für 9,5 Millionen Euro mit Rückkaufoption
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Letzte Saison war Aleksandar Stankovic (20) eine der Attraktionen der Super League. Mit der Rückennummer 8 beim FC Luzern begeisterte er mit seinem feinen rechten Fuss sowie seiner Spielübersicht den Anhang. Bewunderer von ihm gab es aber nicht nur in der Swissporarena – sondern schweizweit.

Ziemlich schnell war allen klar, dass Stankovic bald auf noch höherem Niveau spielen wird. Seit diesem Sommer tut er das in Belgien. Und auch da hat es nicht lange gedauert, bis der Italo-Serbe die Herzen der Fans erobert hat. Bei Brügge, wo er wie beim FC Luzern die Nachfolge von Ardon Jashari (22) angetreten hat, ist er längst nicht mehr wegzudenken.

Stankovic hat Jashari vergessen gemacht

Das bestätigt die belgische Fussballreporterin Valerie van Avermaet auf Blick-Anfrage. Sie ist bei der Zeitung «Nieuwsblad» für die Berichterstattung zu Brügge zuständig. «Stankovics Entwicklung geht ziemlich schnell voran. Es ist grossartig, zu sehen, wie schnell er es in die Startelf geschafft hat und zum Leader auf dem Platz gereift ist.»

Am Mittwochabend steht Stankovic vor seiner bislang grössten Aufgabe. Mit Brügge geht es in der Champions League gegen Bayern München. In der Allianz-Arena wird er wieder die Fäden im belgischen Mittelfeld ziehen. «Um ehrlich zu sein, hat er Jashari schon vergessen gemacht. Auch wenn sich deren Art, Fussball zu spielen, unterscheidet. Jashari war mit dem Ball am Fuss gegen Saisonende zwar viel dominanter, als es Stankovic aktuell ist. Aber es ist erst Oktober. Vielleicht wird das in Zukunft auch Stankovic», sagt van Avermaet.

Der Wunsch einer Inter-Legende

Inzwischen ist Stankovic – Sohn von Inter-Legende Dejan Stankovic (47) – nicht mehr nur im Klub gesetzt. Auch in der serbischen Nationalmannschaft hat er sich einen Platz erarbeitet. Im Oktober-Zusammenzug debütierte er gegen Albanien, allerdings setzte es eine Niederlage ab. Dennoch ist es ein weiterer Meilenstein in seiner noch jungen Karriere.

Aleksandar Stankovic ist auf dem besten Weg, seinen eigenen Namen im europäischen Fussball zu etablieren. So, wie es sich sein früherer Nachwuchs-Coach und aktueller Inter-Trainer Cristian Chivu (44) im Gespräch mit Blick vor einem Jahr für ihn gewünscht hat: «Mein Wunsch ist, dass man eines Tages sagt, dass Dejan der Vater von Aleksandar ist – und nicht Aleksandar der Sohn von Dejan.»

Und wer weiss: Vielleicht arbeiten Stankovic und Chivu, der 2010 mit Dejan die Champions League gewann, ja eines Tages wieder zusammen. Denn Inter hat Stankovic zwar für 9,5 Millionen Euro an Brügge verkauft. Dabei haben sich die Nerazzurri aber eine Rückkaufoption von etwa 28 Millionen Euro gesichert.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
10
9
2
Inter Mailand
Inter Mailand
3
9
9
3
Arsenal FC
Arsenal FC
3
8
9
4
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
3
5
7
5
Manchester City
Manchester City
3
4
7
6
Bayern München
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle United
Newcastle United
3
6
6
8
Real Madrid
Real Madrid
2
6
6
9
FC Barcelona
FC Barcelona
3
5
6
10
Qarabag FK
Qarabag FK
2
3
6
11
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
3
2
4
12
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
1
4
13
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
3
3
14
FC Brügge
FC Brügge
2
2
3
14
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
2
2
3
16
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2
0
3
17
Liverpool FC
Liverpool FC
2
0
3
18
Atletico Madrid
Atletico Madrid
3
-1
3
19
Chelsea FC
Chelsea FC
2
-1
3
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
2
-3
3
21
Atalanta BC
Atalanta BC
2
-3
3
22
SSC Neapel
SSC Neapel
3
-5
3
23
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
3
-6
3
24
Juventus Turin
Juventus Turin
2
0
2
25
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
2
0
2
26
Pafos FC
Pafos FC
3
-4
2
27
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
3
-5
2
28
AS Monaco
AS Monaco
2
-3
1
29
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
2
-3
1
29
Villarreal CF
Villarreal CF
3
-3
1
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
3
-4
1
32
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
3
-7
1
33
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
3
-8
1
34
SL Benfica
SL Benfica
3
-5
0
35
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
2
-5
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
2
-6
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Super League
Super League
FC Brügge
FC Brügge
FC Luzern
FC Luzern
Serbien
Serbien
